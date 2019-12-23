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Русский музей выступил соавтором программы Юрия Башмета на фестивале "Площадь Искусств"

Программа объединила музыку, живопись и поэзию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Государственный Русский музей, постоянно представляющий свои выставки на зимнем фестивале "Площадь Искусств", в понедельник впервые принял участие в концертной программе этого праздника. Необычный вечер "Параллельные миры русского искусства ХХ века", состоящий из музыки, живописи и поэзии, подготовил совместно с музеем художественный руководитель Камерного ансамбля "Солисты Москвы" народный артист СССР Юрий Башмет.

"Мне всегда интересно делать проекты необычные, неожиданные, соединяющие в себе разные жанры. Так родилась идея объединить в одной программе музыку, живопись и поэзию, ведь такой синтез искусств во многом является концепцией самого фестиваля. Мне очень приятно, что Санкт-Петербургская филармония поддержала нас в реализации этой идеи, что Русский музей активно включился в подготовку проекта", - сказал Башмет в беседе с журналистами.

По словам маэстро, для него было также важно, что "наряду со знакомой музыкой, в эту программу вошли и произведения, которые исполняются крайне редко". Прозвучали Камерные симфонии Сергея Прокофьева и Дмитрия Шостаковича, Концертино для струнных и скрипки Моисея Вайнберга, Концерт-поэма для альта Романа Леденева. В концерте принял участие как солист победитель XVI Международного конкурса имени Чайковского Сергей Догадин.

В концерте были использованы в видеопроекциях картины Кузьмы Петрова-Водкина, Петра Кончаловского, Александра Дейнеки, Александра Самохвалова, Игоря Грабаря. В исполнении народного артиста России Николая Бурова прозвучали произведения поэтов ХХ века - Бориса Пастернака, Марины Цветаевой, Александра Твардовского, Анны Ахматовой, Николая Рубцова, Евгения Евтушенко.

Накануне Юрий Башмет и Камерный ансамбль "Солисты Москвы" представили на фестивале программу из сочинений классической и романтической эпох, где маэстро выступил и как солист.

Сосед Филармонии по Площади Искусств, Русский музей постоянно представляет на фестивале новые выставки. Нынешняя посвящена 175-летию со дня рождения крупнейшего живописца второй половины XIX века Ильи Репина. В экспозицию из собраний многих музеев вошло более 250 живописных и графических работ - признанных шедевров мастера и его малоизвестных произведений. Зрители получили редкую возможность увидеть в рамках одной выставки полотна "Бурлаки на Волге", "Садко", "Царевна Софья Алексеевна…", "Крестный ход в Курской губернии", "Не ждали", "Запорожцы пишут письмо турецкому султану".

Теги
РоссияСанкт-ПетербургБашмет, Юрий Абрамович
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