Режиссер "Союза спасения" заявил, что создатели ленты не собирались давать оценку событиям

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Создатели фильма о восстании декабристов "Союз спасения" не ставили задачу дать оценку событиям того времени, а больше были заинтересованы личными историями персонажей. Об этом в понедельник ТАСС рассказал режиссер картины Андрей Кравчук, представляя фильм вместе с актерским составом в Санкт-Петербурге.

"Декабристов оценивали по-разному, также власть оценивали по-разному, и мы не ставили целью ставить оценки. В этом фильме я не хотел делить на своих и врагов, потому что для всех людей, которые были на стороне декабристов, кто был против них, кто сомневался, кто был внутри [общества] декабристов, - мне были интересны все люди, посмотреть на каждого человека в том водовороте событий, в который они попали, и как они себя проявляли. И эта человеческая правда была интереснее, чем моя попытка их оценить с точки зрения, правы они или виноваты", - сказал Кравчук.

По словам режиссера, подготовка фильма шла два года, а сами съемки заняли год. Кравчук отметил, что изучил большое количество литературы, но, по его словам, многие источники, рассказывающие об этом событии, противоречат друг другу. "Есть воспоминания [императора] Николая, есть книги современных авторов, есть мемуары людей, есть протоколы допросов Трубецкого и так далее - очень много и все по-разному", - отметил режиссер и добавил, что в связи с разным видением тех событий ожидает и критику картины.

Съемки

Из-за того, что облик Санкт-Петербурга, где разворачиваются основные события фильма, сильно изменился, создателям пришлось прибегать к компьютерной графике.

"Хотелось попасть в Петербург XIX века, потому что современный город - он прекрасен, но он сильно изменился, есть наслоение других лет, Александрийский столп (памятник на Дворцовой площади Санкт-Петербурга - прим. ТАСС) появился позже указанных событий. Сенатская площадь, она изменилась, поэтому очень много компьютерной графики, конечно же. На Сенатской площади в момент восстания было около 15 тыс. человек. Задачи стояли невероятные, поэтому, когда ты снимаешь, у тебя в течение месяца 700 человек массовки - это сложно", - поделился режиссер.

Съемки проходили и в Белгородской области. По словам исполнителя роли Муравьева-Апостола Леонида Бичевина, они также тяжело дались актерскому составу, но уже из-за жары.

О фильме

По сюжету, российская армия, разгромив войска Наполеона, в 1814 году заняла Париж. Молодые офицеры уверены, что вместе с победой придут равенство и свобода. События фильма разворачиваются в период 1814-1825 годов на фоне восстания декабристов.

Главные роли организаторов восстания 1825 года исполнили Леонид Бичевин (Сергей Муравьев-Апостол), Максим Матвеев (князь Сергей Трубецкой), Павел Прилучный (Павел Пестель), Иван Янковский (Михаил Бестужев). Помимо этого в картине также играют Антон Шагин, Александр Домогаров, Иван Колесников и Виталий Кищенко. Авторами сценария стали Никита Высоцкий, Олег Маловичко, продюсеры - Анатолий Максимов, Константин Эрнст. В российский прокат фильм выйдет 26 декабря.

Премьера в Москве состоялась 18 декабря. 23 декабря показы, наряду с Санкт-Петербургом, проходят в Краснодаре, Новосибирске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Казани, Нижнем Новгороде, Уфе, Самаре, Владивостоке, Иваново, Хабаровске, Щебекино.