{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Режиссер "Союза спасения" заявил, что создатели ленты не собирались давать оценку событиям

По словам Андрея Кравчука, больший интерес представляли личные истории персонажей
Режиссер Андрей Кравчук (второй слева) Кристина Абелян/ТАСС
Описание
Режиссер Андрей Кравчук (второй слева)
© Кристина Абелян/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Создатели фильма о восстании декабристов "Союз спасения" не ставили задачу дать оценку событиям того времени, а больше были заинтересованы личными историями персонажей. Об этом в понедельник ТАСС рассказал режиссер картины Андрей Кравчук, представляя фильм вместе с актерским составом в Санкт-Петербурге.

На эту тему
"Союз спасения": на кого равнялись декабристы

"Декабристов оценивали по-разному, также власть оценивали по-разному, и мы не ставили целью ставить оценки. В этом фильме я не хотел делить на своих и врагов, потому что для всех людей, которые были на стороне декабристов, кто был против них, кто сомневался, кто был внутри [общества] декабристов, - мне были интересны все люди, посмотреть на каждого человека в том водовороте событий, в который они попали, и как они себя проявляли. И эта человеческая правда была интереснее, чем моя попытка их оценить с точки зрения, правы они или виноваты", - сказал Кравчук.

По словам режиссера, подготовка фильма шла два года, а сами съемки заняли год. Кравчук отметил, что изучил большое количество литературы, но, по его словам, многие источники, рассказывающие об этом событии, противоречат друг другу. "Есть воспоминания [императора] Николая, есть книги современных авторов, есть мемуары людей, есть протоколы допросов Трубецкого и так далее - очень много и все по-разному", - отметил режиссер и добавил, что в связи с разным видением тех событий ожидает и критику картины.

Съемки

Из-за того, что облик Санкт-Петербурга, где разворачиваются основные события фильма, сильно изменился, создателям пришлось прибегать к компьютерной графике.

"Хотелось попасть в Петербург XIX века, потому что современный город - он прекрасен, но он сильно изменился, есть наслоение других лет, Александрийский столп (памятник на Дворцовой площади Санкт-Петербурга - прим. ТАСС) появился позже указанных событий. Сенатская площадь, она изменилась, поэтому очень много компьютерной графики, конечно же. На Сенатской площади в момент восстания было около 15 тыс. человек. Задачи стояли невероятные, поэтому, когда ты снимаешь, у тебя в течение месяца 700 человек массовки - это сложно", - поделился режиссер.

Съемки проходили и в Белгородской области. По словам исполнителя роли Муравьева-Апостола Леонида Бичевина, они также тяжело дались актерскому составу, но уже из-за жары.

О фильме

По сюжету, российская армия, разгромив войска Наполеона, в 1814 году заняла Париж. Молодые офицеры уверены, что вместе с победой придут равенство и свобода. События фильма разворачиваются в период 1814-1825 годов на фоне восстания декабристов.

Главные роли организаторов восстания 1825 года исполнили Леонид Бичевин (Сергей Муравьев-Апостол), Максим Матвеев (князь Сергей Трубецкой), Павел Прилучный (Павел Пестель), Иван Янковский (Михаил Бестужев). Помимо этого в картине также играют Антон Шагин, Александр Домогаров, Иван Колесников и Виталий Кищенко. Авторами сценария стали Никита Высоцкий, Олег Маловичко, продюсеры - Анатолий Максимов, Константин Эрнст. В российский прокат фильм выйдет 26 декабря.

Премьера в Москве состоялась 18 декабря. 23 декабря показы, наряду с Санкт-Петербургом, проходят в Краснодаре, Новосибирске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Казани, Нижнем Новгороде, Уфе, Самаре, Владивостоке, Иваново, Хабаровске, Щебекино.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Московский театр "Практика" представит первую камерную оперу "Мороз, красный нос"
В центре сюжета - женщина, переживающая потерю мужа. Режиссером постановки стала художественный руководитель театра Марина Брусникина
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС