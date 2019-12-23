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Московский театр "Практика" представит первую камерную оперу "Мороз, красный нос"

В центре сюжета - женщина, переживающая потерю мужа. Режиссером постановки стала художественный руководитель театра Марина Брусникина

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Премьера первой камерной оперы на сцене московского театра "Практика" - "Мороз, красный нос" - по поэме Николая Некрасова состоится во вторник. Режиссером постановки выступает художественный руководитель театра Марина Брусникина.

"Такого еще не было в этом театре, это первая камерная опера, которую мы ставим в таком маленьком пространстве - театре "Практика" - не приспособленном для опер. Это задача сложная, но решаемая. <...> Камерная опера сейчас очень актуальный жанр, он проходит очень близко к людям", - сказала режиссер ТАСС.

Брусникина отметила, что считает это произведение одной из жемчужин литературы. "Когда я захотела его поставить, я поняла, что нужно делать музыкальное произведение, чуть позже появилась идея сделать камерную оперу. <...> Импульсом, конечно, был некрасовский текст, его совершенно невероятная красота звучания, внутренняя полифония смыслов", - отметила она.

За музыкальное оформление постановки отвечал Алексей Сюмак. Автором художественного решения стала Ксения Перетрухина. "Полностью весь театр подчинен замыслу, действие происходит везде: и в фойе, и на большой сцене, и на малой сцене. Это единое художественное решение. Зритель с нами путешествует по всему театру", - рассказала Брусникина.

В центре сюжета - женщина, переживающая потерю мужа. Режиссер пояснила, что выделяет в поэме три части, каждая из которых помещена в театре в отдельное пространство. "Происходит трагедия - смерть человека. Еще есть такой предбанник, где стоит гроб, и где происходит само отпевание, прощание, принятие этого факта. И дальше идет перенос героини в пространство фантазий, счастья, света", - отметила Брусникина.

Главную роль в постановке исполняет актриса из Мастерской Брусникина Яна Енжаева. Также задействованы музыканты и вокалисты - участники ансамбля "Практика", созданного в театре весной 2019 года.

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