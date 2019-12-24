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Медведев поздравил Виктора Балашова с 95-летним юбилеем

Как отметил премьер-министр, голос народного артиста справедливо стал одним из символов эпохи

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил народного артиста РФ Виктора Балашова с 95-летним юбилеем. Телеграмма опубликована во вторник на сайте кабмина.

"Без Вас, выдающегося диктора и талантливого телеведущего, невозможно представить историю Всесоюзного радио и Центрального телевидения. Ваш голос придавал событиям в стране особое звучание и справедливо стал одним из символов эпохи, - отметил Медведев. - А яркая индивидуальность, интеллигентность и благородство позволили Вам завоевать любовь миллионов людей".

Виктор Балашов - советский теле- и радиоведущий, народный артист РФ (1997). Диктор Всесоюзного радио (1944-1947) и Центрального телевидения (1947-1996). Вел телепередачи "Время", "Победители", "Огонек" и др.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияБалашов, Виктор Иванович
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