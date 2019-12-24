Бахрушинский музей в 2020 году покажет выставки памяти Чехова, Караченцова и Плисецкой

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Театральный музей им. Алексея Бахрушина в Москве представит в 2020 году проект, посвященный юбилею со дня рождения основателя музея, а также выставки памяти видных деятелей культуры, сообщила во вторник пресс-служба учреждения.

"В новом сезоне 2020 года Бахрушинский музей представит шесть юбилейных выставочных проектов. <...> [В их числе будут проекты] к 155-летию [со дня рождения основателя музея] Алексея Бахрушина, <...> к 100-летию РАМТа (Росcийский академический молодежный театр)", - говорится в сообщении.

Музей также представит четыре проекта памяти видных деятелей культуры - это выставки в честь юбилеев со дня рождения писателя Антона Чехова (160 лет), балерин Галины Улановой (110 лет) и Майи Плисецкой (95 лет) и актрисы Людмилы Гурченко (85 лет).

В планах Бахрушинского музея - выставка-посвящение актеру Николаю Караченцову "Без дублера" и совместный проект с Культурным центром Андрея Вознесенского - выставка, посвященная творчеству художника-сценографа Олега Шейнциса. А к 75-летию художника Владимира Любарова готовится его персональная выставка "Страна деревень".

Планы по сотрудничеству

"Музей продолжит развивать направление выставочной деятельности за рубежом. Собственные и совместные зарубежные проекты пройдут в США, Мексике, Китае, Венгрии, Республике Корее, а также в Музее Людвига в Кельне (Германия), Музее изящных искусств и Российском центре науки и культуры в Париже (Франция)", - отметили в пресс-службе.

Продолжится и сотрудничество с Биеннале театрального искусства и фестивалем "Уроки режиссуры", состоится 7-я церемония премии "Театральный роман - 2020" в области литературы о театре, пройдет традиционный Бахрушинский фестиваль.

Год театра, который проходит в России, Бахрушинский музей отметил 25% ростом посещаемости. "В 2019 году мы реализовали ряд крупных выставочных проектов. Успешным стал новый социальный проект со смотрительницами музея "Я тебе не бабушка!", который привлек внимание общественности к важности профессии и вовлек в сферу искусства еще большее количество людей, в том числе молодую аудиторию", - приводит пресс-служба слова гендиректора музея Дмитрия Родионова.