Кибовский назвал новую выставку в "Зарядье" финальным аккордом Года театра в Москве

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Выставка "Год театра. Занавес!", которая открылась во вторник в павильоне "Медиацентр" московского комплекса "Зарядье", в столице стала финальным аккордом Года театра. Такое мнение выразил глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

"Здесь в одном месте запечатлена летопись современного отечественного театра. <...> Очень приятно, что мы проводим здесь, в "Зарядье", в этом замечательном комплексе это финальное мероприятие Года театра в Москве. Прошло огромное количество творческих встреч, постановок, а это такой финальный аккорд", - сказал он.

Авторами экспозиции выступили 85 культурных деятелей: режиссеры, актеры, критики, художники и продюсеры, руководители театров и ректоры театральных вузов. На выставке можно увидеть их портреты и мультимедийные материалы со съемок проекта. Центральной частью экспозиции стал восьмиметровый фриз, где все участники проекта собраны вместе на одном панорамном снимке.

Как отметил начальник управления администрации президента по общественным проектам Сергей Новиков, реализация такого проекта под занавес Года театра - это чудо, которым можно поделиться с регионами, с другими выставочными пространствами. "Я хотел бы поблагодарить тех людей, которые, как и я, может быть не сразу поняли, в какую авантюру их пытаются вовлечь, но все-таки вовлеклись и приняли участие в это большом кадре, в котором весь русский театр оказался вместе. Это совершенно фантастический кадр, потому что собрать всех этих людей вместе совершенно невозможно", - сказал он.

Выставка в "Зарядье" - это результат проекта "Русский театр в одном кадре", реализованного продюсерским центром "Галактика" при поддержке Министерства культуры РФ и форума "Таврида" к Году театра.

Для посетителей выставка будет работать с 25 декабря по 24 февраля.