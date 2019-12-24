Покидающий пост гендиректора "Ленфильма" Пичугин сосредоточится на коммерческих проектах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Покидающий пост генерального директора "Ленфильма" Эдуард Пичугин, занимавший эту должность с октября 2012 года, сосредоточит усилия на реализации коммерческих проектов, а также продолжит работу в попечительском совете киностудии и будет руководить фондом поддержки ее проектов.

Министр культуры РФ Владимир Мединский 24 декабря сообщил журналистам, что совет директоров киностудии "Ленфильм" принял решение о смене ее генерального директора. До момента назначения временного управляющего Пичугин продолжит выполнять обязанности гендиректора. Временный управляющий, как предполагается, будет назначен на несколько месяцев, по итогам которых совет директоров к 30 марта выберет нового гендиректора. Министр также отметил, что первоочередной задачей для студии является погашение долгов.

"В ближайшее время я сосредоточу свои усилия на реализации собственных коммерческих кинопроектов, первым из которых будет музыкальный фильм о современной молодежи. Проекты планирую производить при поддержке Министерства культуры, Фонда кино, в кооперации с киностудией Ленфильм, такие договоренности были достигнуты сегодня. Планирую также продолжить работу на общественных началах в попечительском совете "Ленфильма" и руководить Фондом поддержки проектов "Ленфильма", - сообщил он во вторник на своей странице во "ВКонтакте".

Пичугин пояснил, что нового генерального директора киностудии определят по результатам открытого конкурса. "Этому человеку с чистого листа предстоит реализовать новый план по развитию киностудии в соответствии с поручениями президента России, а мы будем всячески его поддерживать", - отмечается в сообщении. Пичугин также выразил уверенность, что новое руководство студии сможет рассчитывать на дополнительные преференции со стороны Минкультуры.

Подводя итоги работы команды киностудии под его руководством, Пичугин отметил, что предприятие, которому в 2012 году было предъявлено пять исков о банкротстве и где полностью отсутствовало современное кинопроизводственное оборудование, за последние годы удалось сделать "точкой притяжения и надежным партнером для всех представителей киноиндустрии России". "Ленфильм" стал полноценной студией полного цикла. За восемь лет "Ленфильм" вернулся на позиции главного кинематографического символа города", - отметил он. За этот период было создано 16 полнометражных художественных фильмов, развивается производство документальных фильмов, добавил Пичугин.

Он также сказал, что нацелен на продуктивное сотрудничество с новым руководством киностудии и министерством культуры.