Юрий Темирканов завершил своим концертом ХХ фестиваль "Площадь Искусств"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Народный артист СССР Юрий Темирканов завершил во вторник своим концертом ХХ международный зимний фестиваль "Площадь Искусств", продолжавшийся одиннадцать дней. В исполнении заслуженного коллектива России - Академического симфонического оркестра филармонии - прозвучали увертюра-фантазия "Ромео и Джульетта" Петра Чайковского, Восьмая симфония Антонина Дворжака, Рапсодия на тему Паганини для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова.

Солистом выступил молодой узбекский пианист Бехзод Абдураимов, который в этом году вошел в число творческих партнеров маэстро Темирканова.

"Маэстро очень избирателен в выборе своих творческих партнеров, в число которых среди пианистов многие годы входят Элисо Вирсаладзе, Николай Луганский и Денис Мацуев. Первое совместное выступление с Бехзодом у Темирканова состоялось в минувшем мае и сразу обнаружило абсолютное совпадение - человеческое и музыкантское - этих двух артистов. Юрий Хатуевич душевно расположен к Бехзоду, и ясно, что их сотрудничество продолжится", - сказал корреспонденту ТАСС заместитель художественного руководителя филармонии Евгений Петровский.

В целом оценивая фестиваль, он отметил, что нынешняя "Площадь Искусств" подвела черту под двадцатилетием этого ежегодного праздника и была отмечена встречей близких Темирканову коллег по жизни и творчеству. В этот дружеский круг маэстро вошли дирижер Шарль Дютуа, альтист и дирижер Юрий Башмет, пианистка Элисо Вирсаладзе. "Неакадемическая" линия фестивальной программы включала прошедшее с огромным успехом выступление американского вокального секстета "Take 6" - самого титулованного ансамбля a cappella, обладателя десяти премий Grammy.

Следующий фестиваль, в декабре 2020 года, по словам Евгения Петровского, будет посвящен 250-летию со дня рождения Людвига ван Бетховена (1770-1827). Однако праздник не будет носить монографический характер, а пройдет под девизом "В кругу Бетховена". Подготовка к этой дате уже началась и отмечена в филармонии выпуском специального бетховенского абонемента.

Фестиваль "Площадь Искусств" был заявлен Юрием Темиркановым как масштабный зимний праздник муз, и все эти годы он выполняет свою миссию, привлекая в Петербург туристов из многих стран. В нем участвуют соседи филармонии по знаменитой площади в центре города - Государственный Русский музей, Михайловский театр, Театр музыкальной комедии, гранд-отель "Европа", где останавливались Петр Чайковский, Игорь Стравинский, Мстислав Ростропович, Лучано Паваротти, Святослав Рихтер.