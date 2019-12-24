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Фонд кино утвердил проекты, которые получат господдержку в РФ

Господдержка будет оказана проектам "Летучий корабль", Чук и Гек", "Князь", "Мусор" и "Непокой"

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Совет Фонда кино утвердил пять игровых проектов для детской аудитории и в категории авторской анимации, которые получат поддержку государства, сообщается во вторник на сайте Фонда кино.

"Совет Фонда кино утвердил перечень организаций кинематографии, которым будет оказана поддержка в целях производства национальных фильмов для детской и семейной аудитории, а также уникальных авторских национальных анимационных фильмов ведущих российских режиссеров-мультипликаторов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что господдержку получат "Летучий корабль" ("ТПО"Рок"), Чук и Гек ("Кинокомпания "Метроном фильм"), "Князь" (студия "Панорама"), "Мусор" ("Студия Метрафильмс"), "Непокой" (Студия "Шар").

Ранее сообщалось, что совет Фонда кино утвердил 21 проект организаций кинематографии, чьи проекты получат поддержку государства. В частности, к финансированию утверждены фильмы "Бешенство" ("Резервная копия"), "Гензель и Гретель" ("Визарт фильм"), "День города" ("Лихо!") и "Спасите Колю!" ("Мотор фильм студио"). Частично возвратное и частично безвозвратное финансирование получит, в частности, картина "Отель Белград" ("Старт Студио"), "Счастье мое" ("2Д Целлулоид") и "Летчик" ("Интерфест"). При условии стопроцентного возврата фонд профинансирует картины: "Аманат", "Любовницы 2" (Революция Фильм), "Лед 2" (Водород 2011), "Одиннадцать молчаливых мужчин" ("Пиманов и партнеры").

Также Фонд кино поддержит фильм "Пальма" про собаку, которая ждет хозяина у трапа самолета, анимационную картину "Коты Эрмитажа", которую планируют демонстрировать и за рубежом, и вымышленный детектив "Казнь" про советского серийного убийцу Андрея Чикатило.

Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии был создан в январе 1995 года постановлением правительства РФ. Его основные цели - поддержка отечественной кинематографии, повышение ее конкурентоспособности, обеспечение условий для создания качественных фильмов, соответствующих национальным интересам, популяризация национальных кинофильмов в РФ и за рубежом.

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