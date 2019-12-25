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Эд Ширан снова возьмет перерыв в творческой деятельности

Певец добавил, что на время "музыкальной паузы" отключится от всех социальных сетей

ЛОНДОН, 25 декабря. /ТАСС/. Британский поп-певец Эд Ширан вновь решил сделать паузу в творческой деятельности. Об этом артист сообщил во вторник на своей официальной странице в Instagram.

"Эра [музыкального альбома] Divide и [одноименный] тур поменяли мою жизнь во множестве аспектов, но теперь все закончилось, и пришло время идти дальше и исследовать этот мир", - рассказал Ширан своим подписчикам. Он добавил, что на время "музыкальной паузы" отключится от всех социальных сетей, пока "не придет время вернуться".

Четыре года назад певец уже заявлял о том, что ему необходим перерыв в работе. Тогда он пожаловался, что все больше видит этот мир "через экран, а не собственные глаза". В последнем размещенном сообщении певец поблагодарил фанатов и пообещал им вернуться из отпуска с новыми песнями, в которые вложит полученный опыт.

Эд Ширан - один из самых успешных в коммерческом плане артистов, состояние которого оценивается в £160 млн ($210 млн). Дебютный альбом Plus, вышедший в 2011 году, был продан тиражом 10 млн экземпляров. Вторая полноформатная запись - Multiply 2014 года - завоевала статус платиновой в общей сложности 90 раз, а по всему миру было продано 16 млн копий. На данный момент продано более 15,5 млн копий альбома Divide.

В декабре Ширан был признан самым успешным артистом десятилетия (2010-2019) в Соединенном Королевстве, получив награду Official Chart Record Breaker Award. В частности, его синглы в течение 79 недель занимали первые строчки в официальных чартах. Кроме того, композиция Ширана Shape Of You также стала лучшей песней последнего десятилетия в Великобритании.

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