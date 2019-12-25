{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: умерла автор песни из сериала "Друзья" Алли Уиллис

Причиной смерти стала остановка сердца
' alliemaster93/YouTube'

ТАСС, 25 декабря. Американский автор песен и лауреат Grammy Алли Уиллис умерла в возрасте 72 лет. Об этом в среду сообщил журнал Variety.

Уиллис является автором I'll Be There for You, главной музыкальной темы из сериала "Друзья" (1994-2004).

Она дважды становилась лауреатом премии Grammy - в 2016 году Уиллис получила награду в номинации "Лучший альбом музыки к мюзиклу" за работу над произведением "Цветы лиловых полей", а ранее - за саундрек к фильму "Полицейский из Беверли-Хиллз" (1984). Кроме того, она была номинирована на Emmy и Tony. Уиллис сотрудничала с различными музыкальными коллективами.

Отмечается, что Алли Уиллис умерла во вторник вечером в Лос-Анджелесе. Причиной смерти стала остановка сердца.

Теги
США
Реклама на ТАСС
Джастин Бибер объявил о новом туре
В 2020 году исполнитель планирует выпустить новый альбом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС