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В Киржаче прошел концерт памяти дирижера Валерия Халилова в годовщину крушения ТУ-154

В нем приняли участие воспитанники детской школы искусств Киржачского района имени Валерия Халилова, Московской городской детской музыкальной школы и артисты, служившие в ансамбле имени Александрова

ВЛАДИМИР, 25 декабря. /ТАСС/. Гастрольный тур проекта "Служить России" завершился в среду в Киржаче Владимирской области, на малой родине художественного руководителя ансамбля им. А. В. Александрова, народного артиста РФ Валерия Халилова, погибшего 25 декабря 2016 года в авиакатастрофе Ту-154. Об этом ТАСС сообщил автор проекта, заслуженный артист России Андрей Романов.

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"Сегодня, в день годовщины авиакатастрофы, этим концертом мы отдаем дань памяти Валерию Халилову и погибшим коллегам. Уже третий год во Владимирской области проходит фестиваль "Служить России". Сегодня в Киржач приехали артисты из Москвы, и те, кто служили в ансамбле имени Александрова. Думаю, что фестиваль будет развиваться в память о наших погибших коллегах и во славу тех, кто отдает свою жизнь на благо родины и отечества", - отметил Романов.

Проект, начатый Владимирской областной филармонией с участием Владимирского русского оркестра, объединил солистов, ранее выступающих в ансамбле им. Александрова - Андрей Романов прослужил в коллективе 15 лет, заслуженный артист России Дмитрий Быков - 20 лет, Георг Эннарис пополнил ряды александровцев после авиакатастрофы в Сочи. Сегодняшний концерт стал четвертым в гастрольном туре, который начался 17 декабря и прошел в городах Владимирской области. В концерте также приняли участие воспитанники детской школы искусств Киржачского района имени Валерия Халилова и Московской городской детской музыкальной школы им. Дунаевского и другие исполнители.

Как отметил в беседе с корреспондентом ТАСС брат погибшего дирижера Александр Халилов, днем на Архангельском погосте рядом с деревней Новинки, где прошло детство музыканта и где он был похоронен, прошли памятные мероприятия. На молебен приехали десятки людей - вдова, дочери, внуки, бывшие руководители, друзья и коллеги.

Халилова вспомнили в Тамбове

В Музейно-выставочном центре Тамбовской области в среду проходит День памяти военного дирижера и композитора Валерия Халилова, а также работает выставка "Валерий Михайлович Халилов: жизнь в музыке". Халилов являлся основателем и музыкальным руководителем Международного фестиваля духовых оркестров имени В. И. Агапкина и И.А. Шатрова, который на протяжении последних восьми лет проводится в Тамбовской области.

"Валерий Михайлович был большим нашим другом, он часто бывал в Тамбове. Он планировал открыть на базе нашего музея музыкальный салон. В настоящий момент на площади около 100 кв. м у нас работает экспозиция, посвященная ему. В ней находятся его личные вещи, переданные его дочерью, - генеральский мундир, фрак, много фотографий, а также играют его марши, который он еще при жизни успел передать нам. Сегодня буквально за пару часов выставку посетили более ста человек", - сообщил ТАСС руководитель музейно-выставочного центра Игорь Николаев.

В среду утром в Тамбове также состоялось возложение цветов к памятнику Валерия Халилова, в церемонии приняли участие первые лица области. Монумент был открыт в июне 2018 года в центре Тамбова.

Крушение самолета Ту-154, направлявшегося в Сирию, произошло утром 25 декабря 2016 года вскоре после взлета из аэропорта Адлера. На борту находились 92 человека: военнослужащие, представители СМИ, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, а также артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим. В катастрофе погибли все находившиеся на борту, в том числе 64 участника творческого коллектива.

Теги
РоссияХалилов, Валерий МихайловичВладимирская областьТамбовская область
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