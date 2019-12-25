В России пройдет фестиваль памяти дирижера Валерия Халилова

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Международный музыкальный фестиваль в память о народном артисте России Валерии Халилове, художественном руководителе ансамбля им. А. В. Александрова, погибшем 25 декабря 2016 года в авиакатастрофе Ту-154, пройдет почти в двух десятках российских городов с 29 января по 2 февраля. Об этом сообщили в среду на сайте фестиваля "Спасская башня", первым музыкальным руководителем которого был Халилов.

"С 29 января по 2 февраля 2020 года в память о народном артисте России генерал-лейтенанте Валерии Халилове, в память о том неоценимом вкладе, который он внес в развитие духовой музыки, армейской культуры в нашей стране, Благотворительный фонд имени В. М. Халилова, организованный семьей и соратниками выдающегося дирижера, проведет Международный музыкальный фестиваль Валерия Халилова, приуроченный ко дню рождения Валерия Михайловича (30 января)", - говорится в сообщении.

Старт фестивалю даст молебен в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове. В день рождения маэстро военные ансамбли и хоры выступят в 15 городах: Москве, Южно-Сахалинске, Владивостоке, Хабаровске, Якутске, Кызыле, Севастополе, Сочи, Тамбове, Белгороде, Истре, Киржаче, Пушкине, Санкт-Петербурге и Калининграде.

Также в программе фестиваля - выступление детских духовых коллективов, вечер романсов Халилова в исполнении солистов, работавших с ним, мастер-классы британского исполнителя на эуфониуме Стивена Мида и руководителя Кельтского оркестра волынок и барабанов Дэвида Джонстона.

Завершится смотр гала-концертом "Ода миру" в московском "Вегас Сити Холле" при участии Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии им. А. В. Александрова, Центрального пограничного ансамбля ФСБ России и воспитанников Военно-музыкального училища им. Халилова. "Знаковым событием станет выступление Сводного духового оркестра, состоящего из воспитанников детских музыкальных учебных заведений, музыкантов военных духовых оркестров и Сводного хора, тем самым отразив всю профессиональную деятельность народного артиста России Валерия Михайловича Халилова в едином музыкальном проекте", - отметили организаторы.

Валерий Халилов (1952-2016) - дирижер и композитор, генерал-лейтенант, народный артист РФ. Начальник Военно-оркестровой службы Вооруженных Сил РФ (2002-2016), музыкальный руководитель международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" (2007-2016), начальник Академического ансамбля песни и пляски Российской армии им. А. В. Александрова (2016). Погиб в авиакатастрофе 25 декабря 2016 году над Черным морем близ Сочи. Вместе с ним погиб 91 человек, в том числе 64 артиста Ансамбля им. А. В. Александрова.