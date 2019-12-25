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Фильм Первого канала "Союз спасения" выходит в прокат

Режиссером картины выступил Андрей Кравчук

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Фильм Первого канала о восстании декабристов "Союз спасения", снятый Андреем Кравчуком, выходит в российский прокат в четверг.

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"Мы хотели посмотреть из 2020 года на события начала XIX века. Мы отнеслись к событию с другой точки зрения, нежели наши предшественники. Мы переработали большое количество материала, это событие находилось под сильным идеологическим воздействием. Мы же постарались лишить его конкретного политического подтекста", - сказал журналистам продюсер проекта, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

Он рассказал о графическом воссоздании Петербурга тех лет. "Петербург во многом сейчас выглядит по-другому. Люди не могут привязать событие к Сенатской площади, потому что там сейчас парк, хотя два основных здания стоят. Мы в фильме часто показываем геопозицию сверху. Люди должны увидеть, где это все происходило", - сказал Эрнст.

По сюжету российская армия, разгромив войска Наполеона, в 1814 году заняла Париж. Молодые офицеры уверены, что вместе с победой придут равенство и свобода. События фильма разворачиваются в период 1814-1825 годов на фоне восстания декабристов. Авторами сценария стали Никита Высоцкий, Олег Маловичко, продюсерами выступили Анатолий Максимов и Константин Эрнст.

Режиссер картины напомнил, что декабристы не могли договориться о финальной реализации их идеи. "Предложения были очень разные, от республики и физического уничтожения всей царской семьи до конституционной монархии. Все были разного сословия и достатка. Если Трубецкой был одним из богатейших князей, то Пестель жил на зарплату пехотного полковника. Но им всем было важно, чтобы в стране был закон, перед которым все были бы равны", - рассказал Кравчук.

Главные роли организаторов восстания 1825 года исполнили Леонид Бичевин (Сергей Муравьев-Апостол), Максим Матвеев (князь Сергей Трубецкой), Павел Прилучный (Павел Пестель), Иван Янковский (Михаил Бестужев). В картине также играют Антон Шагин, Александр Домогаров, Иван Колесников и Виталий Кищенко. Шагин, сыгравший одного из пяти казненных руководителей восстания, Кондратия Рылеева, поделился с ТАСС, что при создании его образа художники отталкивались от того, что Рылеев работал на американскую компанию. "Художники придумали ему шапку с лисьим хвостом. Я читал, что когда речь заходила о любимой теме Рылеева, любви к родине, у него неестественным блеском загорались глаза, как черная смоль, то есть они были темно-карие. Тогда я предложил режиссеру надеть мне линзы (у Шагина голубые глаза - прим. ТАСС). Это оказалось для меня просто мучением, каждый день мне их надевали на съемки, на 12 часов", - рассказал артист.

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РоссияЭрнст, Константин Львович
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