"Как хорошо жить на земле! Надо об этом написать". Как появился рассказ "Чук и Гек"

В 1939 году в журнале "Красная новь" впервые был опубликован рассказ "Телеграмма" Аркадия Гайдара, который мы знаем теперь под названием "Чук и Гек". Он стал одним из самых светлых и праздничных произведений советской детской литературы, при этом был написан в соответствии с жанровыми канонами святочного рассказа. Мы нашли в архивах первые издания "Чука и Гека" с иллюстрациями разных художников и узнали, как на самом деле звали Чука и Гека и кто стал прототипом знаменитых братьев

"Телеграмма" Именно так изначально назывался знаменитый рассказ о приключениях двух маленьких братьев, отправившихся под Новый год с мамой в далекое путешествие к папе-геологу. Рассказ был опубликован в 1939 году, но не в канун Нового года, а в феврале. Впрочем, на дворе конец 30-х — опала на елку только-только прошла, а первый день нового года — не выходной, а рабочий. Напиши Гайдар рассказ раньше года на три-четыре, в свет он вряд ли вышел бы. Елка с 1927 года была фактически вне закона: ее объявили буржуазным и религиозным атрибутом, ведь в дореволюционной России ее наряжали на Рождество — именно оно, а не Новый год было главным праздником. Только через восемь лет с подачи соратника Сталина Павла Постышева елку вернули — с формулировкой в главной советской газете "Правда": "Какие-то, не иначе как "левые", загибщики ославили это детское развлечение как буржуазную затею. Следует этому неправильному осуждению елки положить конец. В школах, детских домах, во Дворцах пионеров, в детских клубах, кино и театрах — везде должна быть елка!"

Спустя три года был напечатан "Чук и Гек": во взрослом литературном журнале "Красная новь" он шел первым в оглавлении. Несколько страниц печатного текста, по две колонки на листе, никаких картинок. Тем не менее совсем скоро рассказ становится не менее известным и популярным, чем "Тимур и его команда". Книга о том, как хорошо жить Гайдар решил написать рассказ летом, на рыбалке. "Аркадий Петрович задумал "Чука и Гека", когда гостил на даче у своего друга Рувима Фраермана в Солотче, под Рязанью, — рассказывает научный сотрудник Дома-музея Аркадия Гайдара в Клину Надежда Румянцева. — Однажды они удачно порыбачили и вечером возвращались домой. Перед сном Гайдар сказал: "Как хорошо жить на земле! Как хорошо быть человеком! Надо непременно про это написать!" Тогда он задумал написать светлое, позитивное произведение для детей". Писал рассказ Гайдар в Москве, а закончил его в доме в Клину. Есть версия, что прототипами братьев-погодок стали дети соседа писателя по коммунальной квартире в Москве, в Большом Казенном переулке. Им был полярный геолог Серегин, а его сыновей-погодок звали Вовой и Сережей. В книге у героев та же фамилия — Серегины.

Описание Аркадий Гайдар © ТАСС

"Помните, в "Тимуре и его команде" есть мальчишка по имени Гейка? — объясняет Надежда Румянцева. — Это сокращение от имени Сергей, Сергейка. Убираем "й" — и получаем "Гек". Чук, по рассказам, серьезный, деловитый, запасливый, Гайдар хотел подчеркнуть его характер именем — Чук. Оно образовано от Вовы — Вовчук. Убираем первый слог — и получаем имя книжного героя". Кроме Чука и Гека ни у кого нет имен, есть только мама, сторож, папа. Это придает книге дополнительную атмосферу сказочности. Язык сказки Гайдар использует и в повествовании: "Жил человек в лесу возле Синих гор" — именно такими словами начинается "Чук и Гек". Сюжет развивается в соответствии с жанровыми требованиями святочного рассказа: герои попадают в затруднительную ситуацию, при этом толком не понятно, где они находятся, никаких топонимов кроме Москвы, Синих гор и ущелья Алкараш. Последние два названия, очевидно, выдуманы, их нет на карте России. Некоторые исследователи творчества Гайдара полагают, что Гайдар подразумевал Кавказ, другие думают, что речь об Урале. С самого начала рассказа читатель становится свидетелем проделки братьев и узнает об их тайне — они нечаянно потеряли нераспечатанную телеграмму от папы. Напряжение нарастает, когда мама с детьми не находят отца на геологической станции, а кульминацией становится пропажа мальчика, который на самом деле заснул в сундуке сторожа. В финале ситуация счастливо разрешается: вся семья собирается вместе и весело празднует Новый год. История в картинках Уже в июле 1939 года рассказ "Чук и Гек" был издан отдельной книжкой с иллюстрациями Адриана Ермолаева. С этим художником Гайдар работал не в первый раз — он уже иллюстрировал культовую в СССР гайдаровскую повесть "Тимур и его команда". Рисунки были черно-белыми, но не от того, что автор не хотел изображать героев детского рассказа в цвете: просто в то время качество печати было низким, а цветная полиграфия — затратнее и сложнее, чем черно-белая.

Описание Первое издание рассказа "Чук и Гек" с иллюстрациями Адриана Ермолаева. "Детиздат" ЦК ВЛКСМ, 1939 год © Роман Канащук/ТАСС, фонды РГБ

Чтобы понять, насколько рассказ был популярным, достаточно посмотреть на историю переизданий: "Детгиз" печатает "Чука и Гека" в 42-м году, находясь в эвакуации в Кирове, когда в блокаде умирает Ленинград и еще далеко до Сталинграда и Курской битвы, положивших начало контрнаступлению советских войск. Рассказ переиздается в послевоенном, еще не восстановленном Сталинграде в 1947 году. Даже в условиях войны и послевоенной разрухи новогодний рассказ Гайдара остается одним из самых любимых у советских детей. В 1950 году выходит в свет "Чук и Гек" с иллюстрациями Давида Дубинского. Сын художника, писатель Антон Давидович Иванов, рассказывает, что иллюстрации отцу заказало Детское государственное издательство — "Детгиз". Дубинский тогда был уже известным мастером, который проиллюстрировал Диккенса и Теккерея. В "Чуке и Геке" он начал искать нового современного героя.

Описание Издание рассказа "Чук и Гек" на французском языке. Иллюстрации Давида Дубинского. Éditions en Langues Étrangères - Moscou, 1953 год © Роман Канащук/ТАСС, фонды РГБ

"Литература Гайдара была очень близка отцу, потому что время героев Гайдара совпадало с его собственным детством, его временем. Папа сделал первый вариант, принес его в "Детгиз", но главный художник издательства Борис Дехтерев сказал: "Да, Давид Александрович, это очень мастеровито, но, по-моему, до вашего уровня не дотягивает". Отец был человеком эмоциональным, вышел из редакции и швырнул эти иллюстрации в лестничный пролет. Потом успокоился, спустился, собрал рисунки с пола, пришел домой и начал делать все по-новому". За иллюстрации к "Чуку и Геку" Дубинский был удостоен Сталинской премии в очень непростое время "борьбы с космополитизмом" — период расцвета в СССР откровенного антисемитизма. В 1953 году на экраны вышел художественный фильм "Чук и Гек", главные герои которого будто сошли с иллюстраций Дубинского. "Это неудивительно, кинохудожники нередко использовали выдающиеся, запомнившиеся образы, созданные художниками-графиками, — говорит Антон Иванов. — Иллюстрации Дубинского добавили к тексту нечто, отчего произведение заиграло, впечаталось в память многих поколений, которые выросли на этой книге". С новыми рисунками "Детгиз" выпустил произведение только в конце 70-х. Их создал выдающийся русский художник Анатолий Слепков.

Описание Иллюстрация Анатолия Слепкова к рассказу "Чук и Гек". Переиздание издательством "Мелик-Пашаев", Москва, 2016 год © Личный архив Анатолия Слепкова