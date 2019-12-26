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Рукопись ранее неизвестного варианта песни Высоцкого "Палач" выставят на торги

Первоначальная стоимость черновика на торгах составит от 500 до 550 тыс. рублей

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Черновая рукопись песни Владимира Высоцкого "Палач" 1975 года будет выставлена на торги 23 января, сообщается на сайте аукционного дома "Литфонд".

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"Рукопись выполнена черными чернилами, с многочисленными авторскими правками. В отличном состоянии. Текст существенно отличается от окончательного варианта и известного черновика", - говорится в описании лота.

В "Литфонде" отметили, что, согласно "Энциклопедии творчества Владимира Высоцкого. Гражданский аспект" Якова Кормана, песня "Палач" входит в трилогию с двумя частями "Истории болезни". Выставленный на торги черновик начинается строкой "Я в тот момент был весь кровав, взъярен и страшен", которая не вошла в окончательный вариант. При этом строка "Когда я об стену разбил лицо и члены", которая является первой в известном варианте, в представленной редакции находится в середине текста.

"Сравнение нашего и окончательного варианта свидетельствует не только о текстовом, но и смысловом различии. Чрезвычайная редкость", - подчеркнули в аукционном доме.

Стартовая цена лота составит от 500 до 550 тыс. руб.

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