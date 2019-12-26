Губернатор Петербурга обеспокоен судьбой "Ленфильма" в связи со сменой руководства

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обеспокоен ближайшим будущим киностудии "Ленфильм" в связи со сменой ее руководства. Как сообщили журналистам в пресс-службе администрации губернатора, ситуацию вокруг "Ленфильма" Беглов обсудил на рабочей встрече с министром культуры РФ Владимиром Мединским в Москве.

Мединский 24 декабря объявил, что совет директоров киностудии "Ленфильм" принял решение о смене ее гендиректора, а Эдуард Пичугин, покидающий этот пост, будет выполнять обязанности гендиректора до назначения временного управляющего. Предполагается, что совет директоров к 30 марта выберет нового гендиректора. Министр также отметил, что первоочередной задачей для студии является погашение долгов.

"Александр Беглов выразил обеспокоенность ближайшим будущим "Ленфильма" в связи со сменой руководства, в частности, планами развития киностудии и будущим ее коллектива. Он напомнил, что легендарная киностудия является одним из старейших предприятий российской киноиндустрии", - сообщили в пресс-службе.

На встрече с министром Беглов напомнил, что в 2019 году правительство Санкт-Петербурга выделило киностудии 30 млн рублей субсидий для реализации кинопроектов, город также поддерживает фестивальные проекты в сфере кино. Отметив, что многие картины "Ленфильма" вошли в золотой фонд отечественного кино, Беглов подчеркнул, что киностудия за долгое время работы "по праву стала важной частью истории и жизни" города.

Мединский ранее сообщил журналистам, что Минкультуры будет продолжать прикладывать усилия для возрождения и развития киностудии "Ленфильм" вне зависимости от того, кто станет ее новым гендиректором. Он подчеркнул, что, кто бы ни возглавил "Ленфильм", политика на возрождение студии останется прежней, и министерство приложит еще больше усилий для загрузки мощностей студии. Министр подчеркнул, что "Ленфильм" является национальным достоянием и останется самостоятельной киностудией, а задачей Минкультуры "было и остается сохранить "Ленфильм" как самостоятельную, независимую киноплощадку и кинокомпанию, ориентированную на Петербург и занимающуюся развитием кинобизнеса в Петербурге".

О ситуации вокруг "Ленфильма"

19 ноября на общем собрании Санкт-Петербургской организации Союза кинематографистов России был принят текст обращения к президенту РФ Владимиру Путину, в котором предлагалось осуществить смену руководства киностудии из-за неудовлетворительной работы, провести проверку ее деятельности с привлечением аудиторов Счетной палаты РФ, а также разработать новую программу по финансовому оздоровлению "Ленфильма".

Согласно отчету киностудии, "Ленфильм" в 2013 году заключил кредитное соглашение с ВТБ на сумму 1,53 млрд рублей. На конец 2018 года по нему выбрано 1,4 млрд рублей, которые направлены на приобретение нового кинооборудования. Ранее гендиректор "Ленфильма" Пичугин сообщил ТАСС, что киностудия получит федеральную субсидию на покрытие курсовой разницы в приобретении оборудования. Кроме того, после реализации земельного участка на улице Тамбасова в Петербурге "Ленфильм" рассчитывает погасить основную часть долга перед ВТБ.

В конце октября также сообщалось, что киностудия ведет работу по реструктуризации задолженности по кредитной линии перед ВТБ и выводу предприятия из сложившейся кризисной ситуации. 20 ноября глава ВТБ Андрей Костин сообщил журналистам, что представитель банка может войти в совет директоров киностудии.