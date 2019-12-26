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Эрмитаж восстановил постоянную экспозицию об античном Северном Причерноморье

На выставке показаны коллекции из раскопок античных причерноморских центров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Постоянная экспозиция об античной колонизации Северного Причерноморья вернулась в галерею Нового Эрмитажа спустя почти 40 лет. Выставка археологических находок открылась в отреставрированных залах, передает корреспондент ТАСС.

Как рассказал ТАСС куратор выставки Дмитрий Чистов, в этих залах в ХХ веке размещалась экспозиция, посвященная Боспорскому царству, но с конца 1970-х годов из-за недостатка рабочих помещений, в галерее Нового Эрмитажа вдоль Зимней канавки были оборудованы кабинеты для сотрудников. Реставрация Запасного дома на Дворцовой набережной позволила Эрмитажу перевести сотрудников в новые помещения, а в исторические залы вернуть экспозицию отдела Античного мира.

"Эта выставка намного более современная, более насыщенная, и она намного интереснее, чем та. В этом зале находится около 1,2 тыс. экспонатов, - это очень много, и был приложен очень большой труд хранителями, реставраторами, чтобы такую выставку собрать. Здесь мы с наибольшим размахом попытались применить прием археологической реконструкции, и для этого была проведена специальная работа, которая, по сути дела, была научным исследованием", - сказал Чистов.

На выставке показаны коллекции из раскопок античных причерноморских центров - Ольвии, Березани, Херсонеса и городов Боспорского царства (Пантикапея, Нимфея, Мирмекия и других). Находки иллюстрируют различные сферы повседневной жизни греческих городов периода с VI века до н. э. по III в. н. э. Большая часть памятников представлена впервые.

Античные памятники Причерноморья

В витринах размещены амфоры, украшения, маски из античного театра, греческое и варварское вооружение и доспехи - шлемы, кольчуга, мечи, каменные ядра, наконечники стрел. Есть предметы, связанные с религиозным культом, найденные в том числе в святилище богини Деметры в Нимфее. Среди них сосуды для религиозных церемоний, терракотовые фигурки божеств и формы для их изготовления, а также ритуальные глиняные корзины - их носили на голове девушки, принимавшие участие в религиозных процессиях в честь Деметры и Диониса.

Еще один раздел выставки посвящен культу красоты, гигиены и здоровья в Античности - в нем представлены зеркала, различные сосуды и коробочки для ароматических масел и декоративной косметики, гребни для волос. В экспозиции также уделено внимание спорту, культуре застолья, досугу, домашнему хозяйству и ремеслу. Мелкие фрагменты древних памятников показаны на фоне рисунков, изображающих вещь целиком, чтобы объяснить зрителям, для чего предназначались эти предметы.

Древние греки основали множество городов и поселений на побережьях Средиземного и Черного морей во время Великой греческой колонизации VIII - VI веков до н. э. Археологические раскопки в Северном Причерноморье ведутся с конца  века при участии специалистов Государственного Эрмитажа.

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