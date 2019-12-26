Предметы традиционного еврейского быта из коллекций крупнейших музеев покажут в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 26 декабря. /ТАСС/. Выставка, посвященная традиционной еврейской культуре и состоящая из коллекций Российского этнографического музея и Государственного музея истории религии, открылась в четверг в Государственном историческом музее Южного Урала. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе музея.

"Экспозиция "Для Торы, для свадьбы и для добрых дел" открылась сегодня в Государственном историческом музее Южного Урала. Это большой проект, подготовленный в сотрудничестве с крупнейшими музеями нашей страны - Российским этнографическим музеем и Государственным музеем истории религии. Тематически она продолжает выставки о христианстве и исламе, которые проходили в нашем музее в 2015-2017 годах. Проект не имеет прецедентов не только в регионах России, но и в столичных городах, так как в экспозицию вошли наиболее важные предметы по иудаике из имеющихся в стране", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что всего в экспозиции около 600 предметов, датировка которых относится к XVIII - началу XX века. "Выставка отражает все основные моменты жизни традиционной еврейской общины, в первую очередь в черте оседлости Российской империи. Например, можно увидеть свитки Торы, редкие издания Талмуда. Кроме того, в экспозиции субботний подсвечник XIX века, чернильный прибор начала XX века и другие экспонаты", - уточнил собеседник агентства.

Выставка проходит в рамках нацпроекта "Культура", по инициативе директора Государственного исторического музея Южного Урала Владимира Богдановского. Она продлится до 8 марта 2020 года.