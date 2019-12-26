Путин уверен, что новогодний вечер в Большом театре оставит прекрасные впечатления

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин доволен, что торжественная встреча Нового года в этом году, как и в прошлом, проходит в Большом театре.

"Многим такая встреча понравилась", - сказал глава государства, обращаясь к представителям общественности, членам правительства, Госсовета, заслуженным деятелям искусств, присутствующим на торжественном вечере,

"Я понимаю, что все вы заняты, не хватает времени на посещение театра. Нас ждут прекрасные впечатления при просмотре шедевров мирового балета. Потрясающая музыка и хореография вместе с неформальным общением - все это создает праздничное настроение. Предновогодние дни всегда полны надежды, что каждый новый год принесет новые успехи. Но все готовы неизменно работать на общее благо, на лучшую жизнь людей", - добавил глава государства.

Путин пожелал присутствующим, чтобы 2020 год стал для них успешным.

На праздничное мероприятие были приглашены также члены правительства, депутаты и сенаторы, лидеры политических партий, главы регионов и представители судебной власти, прославленные ученые, спортсмены и деятели культуры, военные, главы традиционных конфессий, руководители крупнейших предприятий и общественных организаций.

В программе торжественного вечера - одноактные балеты "Кармен-сюита" и "Бриллианты". Премьера "Кармен-сюиты", музыка для которой была оркестрована Родионом Щедриным на основе знаменитой оперы Жоржа Бизе, состоялась в Большом театре в 1967 году. Партию Кармен тогда исполняла Майя Плисецкая. В 2005 году постановка была возобновлена. "Бриллианты" на музыку Петра Чайковского - одна из трех частей балета "Драгоценности" Джорджа Баланчина, впервые поставленного им для труппы "Нью-Йорк сити балет" в 1967 году. Премьера "Драгоценностей" в Большом театре состоялась в 2012 году.

Впервые торжественное новогоднее мероприятие с участием руководства страны прошло в Большом театре в декабре 2018 года. До этого такие традиционные приемы проводились в Кремле.