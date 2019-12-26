Театр "Сатирикон" представит премьеру спектакля Марчелли "Шутники"

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Премьера первого совместного спектакля режиссера Евгения Марчелли и театра "Сатирикон" состоится в пятницу на площадке культурного центра "ЗИЛ", сообщил корреспондент ТАСС.

"Пьеса сначала меня не зацепила, я люблю острые, парадоксальные, резкие истории, где обязательно должна быть любовь, яростная, насмерть. А эта история оказалась такой простой, бесхитростной. Я сначала даже немного расстроился. Потом я много читал ее и думал над ней, и пьеса увлекла меня своей простотой. Мне показалось, что это и есть эпатаж: рассказать такую историю простым языком", - сказал Марчелли журналистам.

По сюжету небогатый чиновник выдает дочь замуж. Семья испытывает финансовые трудности, а денежные унижения отцу легче вынести под маской шута. "Это очень простая, нежная история, напоминающая сегодняшние сериалы. Она очень простая, заканчивается хорошо. Такая шутка высших сил, человеку подарена жизнь как некая шутка, также коллизии шуточно быстро разрешаются. Когда кажется, что несчастье совсем близко, вдруг раз - и подарки судьбы", - поделился режиссер.

В действие постановки вплетены сюжетные линии титульных героев еще четырех пьес Островского: "Гроза", "Бесприданница", "Лес" и "Снегурочка". "Это такой мир Островского, в который мы идем с легкой иронией, добрым отношением", - отметил Марчелли.

Он добавил, что второе действие оригинальной пьесы отличается от всего текста: "Вдруг бросается семейная камерная история, и выводится действие на огромную площадь, где человек 20. У них есть фамилии, которых нет в пьесе, они говорят о том, что не происходит в пьесе. Это такая странная вставка Островского, о которой в начале думаешь, что с ней делать".

Артист-явление

Марчелли рассказал, что получил удовольствие от первого опыта работы с "Сатириконом". "Здесь есть артист-явление, энергетически заряженный. Артиста не нужно заводить, нужно только все время сдерживать и уговаривать чуть помягче. Остальные артисты - его ученики, у них также эта энергия", - отметил он.

Главную роль в спектакле исполняет худрук театра Константин Райкин. Также в постановке задействованы Денис Суханов, Алена Разживина, Ульяна Лисицина, Анна Петрова, Илья Рогов, Марина Иванова, Эльвира Кекеева и другие.

"Это пьесу я знаю давно, согласен, что она не очень известная. Мне кажется, она очень человечная, зрительская, она очень попадает в потребности времени. В наше циничное, денежное время, когда значимость денег всепоглощающая, такие простые пьесы необходимы, тем более такого великого драматурга", - поделился Райкин.

С января 2020 года спектакль будет идти на сцене "Планеты КВН".