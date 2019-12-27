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Новосибирский драмтеатр в 2020 году отправится на гастроли во Францию и Финляндию

Ведутся переговоры о большом гастрольном туре с постановкой "Идиот", спектаклями "Пер Гюнт", а также "Путешествие Нильса с дикими гусями"

НОВОСИБИРСК, 27 декабря. /ТАСС/. Труппа новосибирского театра "Старый дом", вошедшая в Книгу рекордов Новосибирской области как самый гастролирующий коллектив, в 2020 году посетит с двумя спектаклями арт-площадки Франции и Финляндии, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Гастрольные планы театра на 2020 год еще формируются. В данный момент идут переговоры о большом гастрольном туре театра в октябре 2020 года с двумя спектаклями: премьерной постановкой Андрея Прикотенко "Идиот" и спектаклем Антонио Лателлы "Пер Гюнт". Гастроли включат в себя Санкт-Петербург и города Финляндии. Также театр получил предварительное приглашение на фестиваль искусств для молодежи со спектаклем "Путешествие Нильса с дикими гусями" в Марсель (Франция)", - сообщили в пресс-службе.

На фестиваль во Францию труппа театра отправится в августе. Сейчас ведутся переговоры о финансовых и технических деталях поездки. Премьера постановки "Путешествие Нильса с дикими гусями" по сказке шведской писательницы Сельмы Лагерлеф состоялась в декабре этого года. Как рассказали ТАСС в пресс-службе, во время спектакля сцена делится на несколько планов: на первом плане двигаются куклы вместе с актерами, а позади проецируется мультимедийное сопровождение.

В Финляндии труппа "Старого дома" покажет одну из своих наиболее успешных постановок - пьесу "Пер Гюнт" итальянского режиссера Антонио Лателлы, в 2014 году вошедшую в список лучших спектаклей России по версии фестиваля "Золотая маска". В Финляндии запланировано сразу несколько показов спектакля на международной площадке городского театра "Эспоо", расположенного в 10 километрах от центра Хельсинки. Во время спектакля актеры часто общаются с аудиторией, что помогает зрителям лучше понять персонажа Пер Гюнта и по-другому взглянуть на классическую пьесу норвежского драматурга Генрика Ибсена.

Театр "Старый дом" был создан в 1933 году, в его репертуаре на сегодняшний день как классические, так и ультрасовременные постановки. Театр побывал во многих городах России, гастролировал по Германии, Польше, Украине, Швеции, Японии, Молдавии, попал в Книгу рекордов области как "Самый гастролирующий коллектив Новосибирска".

Теги
РоссияНовосибирская область
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