Молодые писатели России и КНР обсуждают в Шанхае вопросы творчества и взаимодействия

ШАНХАЙ, 27 декабря. /ТАСС/. Контакты и взаимодействие между молодыми писателями России и Китая вносят весомый вклад в продвижение гуманитарного сотрудничества между двумя странами. Такое мнение было высказано участниками открывшегося в пятницу в Шанхае 3-го форума молодых писателей Китая и России, который проходит в Шанхайском университете иностранных языков.

Принявший участие в церемонии открытия четырехдневного форума советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой в беседе с корреспондентом ТАСС в кулуарах форума указал на то, что сотрудничество двух стран в гуманитарной сфере в настоящее время приобретает особое значение. "Сейчас очень хороший момент, поскольку отношения между двумя странами, между лидерами двух стран находятся на пике взаимного доверия. Качественное очень сотрудничество экономическое и во всех сферах. Гуманитарное общение тоже приобретает особую важность, потому что только на этом фоне можно ожидать дальнейших каких-то шагов вперед", - сказал он.

Владимир Толстой выразил уверенность в том, что партнерам нужно хорошо знать друг друга. "Узнавать друг друга лучше всего через современную литературу, потому что именно она отражает те процессы, которые происходят внутри общества каждой из стран", - сказал он, добавив, что общение российских и китайских писателей на такой площадке дает ростки на будущее, позволяя укрепить отношения между двумя странами и народами.

В свою очередь, выступая на церемонии открытия форума, зампредседателя Союза писателей Китая Ли Цзинцзэ указал на то, что русская литература сыграла огромную роль в китайской литературной жизни. "Между китайской и русской литературой существует духовная связь. В произведениях всех китайских писателей отражаются дух Толстого, Достоевского и Пушкина", - сказал он.

Это же мнение разделил и зампредседателя Союза писателей Шанхая, констатировавший, что современная китайская литература испытала на себе большое влияние советской литературы. При этом, по его словам, активно идет процесс взаимодействия литературных кругов двух стран. В настоящее время многие китайские писатели рассматривают классическую русскую и советскую литературу в качестве образца для своих творческих изысканий, а Россия в свою очередь находится на первом месте по числу переведенных произведений китайской литературы.

Гуманитарное сотрудничество России и Китая, как заявил на открытии форума генеральный консул РФ в Шанхае Александр Шманевский, выступает мощной связующей основой двустороннего взаимодействия. "Вы, молодые писатели двух стран, безусловно, уже сегодня вносите и продолжаете вносить значительный вклад в дальнейшее укрепление взаимопонимания между нашими народами и в их общее культурное обогащение. С одной стороны, вы являетесь преемниками богатого литературного наследия России и Китая, с другой - в полной мере отражаете мысли и дух современного поколения", - сказал дипломат, обращаясь к участникам мероприятия.

О форуме

Проходящий в Шанхае форум уже стал своего рода механизмом для осуществления контактов между молодыми писателями России и Китая. Первый форум состоялся в Шанхае в 2015 году, а второй проходил в Москве в 2018 году.

Результатом их работы, в частности, становится публикация переведенных произведений китайских и российских писателей в литературных журналах двух стран. Форум превратился в живую площадку для общения писателей, стремящихся найти точки соприкосновения в творчестве и заинтересованных в обсуждении наиболее актуальных проблем, которые волнуют литераторов России и Китая.