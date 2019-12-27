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Более 930 тыс. человек посетили музей "Гараж" в 2019 году

В этом году в музее прошла масштабная выставка "Грядущий мир: экология как новая политика. 2030-2100"

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Музей современного искусства "Гараж" посетили за 2019 год более 930 тыс. человек. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"За 2019 год "Гараж" посетили более 930 тыс. человек. В прошлом году - около 882 тыс. человек", - сообщили в музее. В 2018 году "Гараж" отметил 10-летний юбилей - за этот период его посетили около 3,5 млн человек. В первый год существования "Гаража" посещаемость составляла примерно 10 тыс. человек.

В 2019 году музей представил масштабную выставку "Грядущий мир: экология как новая политика. 2030-2100", которая прошла с 28 июня по 1 декабря. Также в музее прошла ретроспектива пакистанского концептуалиста Рашида Араина, выставка российского художника и писателя Павла Пепперштейна "Человек как рамка для ландшафта" и другие проекты.

Недавно музей объявил планы на 2020 год. В конце января в музее начнет работу выставка Atelier E.B. "Прохожий", которая продлится до 10 мая. Atelier E.B. (E.B - сокращение от "Эдинбург - Брюссель") - имя, которым с 2007 года подписывают совместные проекты дизайнер Бека Липскомб (Эдинбург) и художница Люси Маккензи (Брюссель). Она будет посвящена теме потребления. Тогда же откроется выставка "Мы храним наши белые сны". Другой Восток и сверхчувственное познание в русском искусстве. 1905-1969".

Среди других проектов 2020 года - выставка польской художницы Моники Сосновской "Упражнения на конструкцию. Сгибание", проект казахского художника Ербосына Мельдибекова "Трансформер", инсталляция аргентинского художника Томаса Сарасено и 2-я Триеннале современного российского искусства.

О музее

Основанный в 2008 году Дарьей Жуковой и Романом Абрамовичем музей является первой в России филантропической организацией, направленной на развитие современного искусства и культуры. В разное время в "Гараже" проходили выставки Марка Ротко, Марины Абрамович, Такаси Мураками, Виктора Пивоварова и других художников.

В мае 2014 года Центр современной культуры "Гараж" сменил имя на Музей современного искусства "Гараж", что отражает главную цель сооснователей музея - знакомство широкой публики с произведениями ныне живущих художников и материалами по истории искусства. 12 июня 2015 года "Гараж" переехал в свое первое постоянное здание на территории парка Горького.

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