На базе Волковского театра создадут культурно-просветительский центр

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Культурно-просветительский центр будет создан на базе театра имени Волкова в Ярославле. Об этом художественный руководитель театра Сергей Пускепалис рассказал в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

Пускепалис возглавил коллектив театра - визитной карточки Ярославской области - в августе 2019 года. Актеру и режиссеру удалось разработать наиболее убедительную и перспективную концепцию развития театра и защитить ее в рамках конкурса в Минкультуры РФ.

"Планируем вскоре создать культурно-просветительский центр на базе театра для школьников и студентов. Это будут лекции о театре, знакомство с театральным делом, погружение в процесс репетиций, создания декораций, костюмов, встречи с интересными людьми", - рассказал Пускепалис.

В рамках просветительского центра, по его словам, планируется транслировать спектакли Волковского театра и показывать их в кино, а в рамках проекта "Театральная Россия" - по телевидению.

"В наших ближайших планах - заключение договора о сотрудничестве с Эльмирой Щербаковой, генеральным продюсером проекта "Театральная Россия", руководителем фондов "Культурные сезоны" и "Мир и гармония". Хотим создать аудиторию, которая бы смотрела совместно со зрителями постановки по телевидению и потом их обсуждала", - отметил Пускепалис.