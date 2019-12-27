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Минкультуры одобрило создание новой малой сцены в Волковском театре

Худрук театра Сергей Пускепалис сообщил о планах разместить производственные цеха в другом здании

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Министерство культуры одобрило предложение театра имени Волкова в Ярославле о создании в нем новой малой сцены. Об этом в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, рассказал художественный руководитель театра Сергей Пускепалис.

Пускепалис возглавил коллектив театра, который считается первым русским профессиональным театром, в августе 2019 года. Актеру и режиссеру удалось разработать наиболее убедительную и перспективную концепцию развития театра и защитить ее в рамках конкурса в Минкультуры.

"Хотелось бы увеличить зрительскую аудиторию за счет создания новой малой сцены. По факту она есть и сейчас, но недостаточно эффективна, поскольку на ней нельзя параллельно с основной играть спектакли. Чтобы найти место, мы планируем вывести из театра художников, декораторов, столяров, разместив производственные цеха в другом здании. Это наше предложение было одобрено Владимиром Мединским [министр культуры], и от него уже получено согласие на вывод производства из театра", - рассказал Пускепалис.

Теги
РоссияПускепалис, Сергей Витауто
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