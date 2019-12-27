Путин поздравил худрука театра "Ромэн" Николая Сличенко с 85-летием

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил художественного руководителя цыганского театра "Ромэн", народного артиста СССР Николая Сличенко с 85-летием. Текст поздравительной телеграммы опубликован в пятницу на сайте Кремля.

"Вы посвятили свой талант служению искусству и знаменитому театру "Ромэн", снискали признание как замечательный актер и режиссер, великолепный исполнитель и наставник. Ваш насыщенный творческий путь, уникальный личный вклад в приумножение самобытных традиций цыганской культуры достойны самого глубокого уважения", - говорится в сообщении.

Президент пожелал Сличенко здоровья, бодрости духа, а также успехов и процветания его театру.

Николай Сличенко родился 27 декабря 1934 года в Белгородской области. С 1951 года был актером цыганского театра "Ромэн", в 1972 году окончил Высшие режиссерские курсы в ГИТИСе, а с 1977 года возглавил коллектив театра. Снимался в фильмах "Свадьба в Малиновке", "Военно-полевой романс" и др.