В Архангельске открылась выставка факсимильной графики Дюрера и Рембрандта

АРХАНГЕЛЬСК, 27 декабря. /ТАСС/. Выставка факсимильной гравюры "Золотой оттиск" западноевропейских мастеров XV-XVII вв. из собрания Калининградского музея изобразительных искусств открылась в пятницу в музее изобразительных искусств Архангельска. Как сообщила ТАСС заведующая информационно-образовательным отделом музейного объединения "Художественная культура Русского Севера" Надежда Фадеева, в экспозиции представлены работы Альбрехта Дюрера, Лукаса Кранаха Старшего и Рембрандта Харменса ван Рейна.

4 октября 2019 года исполнилось 350 лет со дня смерти великого художника Рембрандта ван Рейна (1606-1669). Эта дата широко отмечается не только в Нидерландах, но и во всем мире. Многие музеи проводят в 2019 году мероприятия, посвященные Рембрандту.

"Мы заканчиваем художественный календарный сезон выставкой "Золотой оттиск". Это гравюры Альбрехта Дюрера, Лукаса Кранаха Старшего и Рембрандта. Для Архангельска эти гравюры очень интересны, потому что таких предметов в коллекции нашего музея нет, и в целом образцов западноевропейского искусства", - сказала Фадеева.

На выставке представлено 55 факсимильных гравюр. Всего в собрании калининградского музея их около 200. В 1994 году вдовой известного немецкого скульптора Германа Брахерта (1890-1972 гг.) Ирмгардт Зиглох-Брахерт калининградскому музею изобразительных искусств была передана в дар коллекция западноевропейской факсимильной графики. Коллекция была собрана отцом Зиглох-Брахерт и отпечатана в Берлине в начале XX века. В коллекции одни из первых лучших экземпляров факсимильной гравюры.

Факсимильная копия графического произведения воспроизводит оригинальное изображение максимально точно, со всеми подробностями. Процесс практически повторяет всю работу по созданию исходного листа. "Их надо рассматривать, это интересные техники. Здесь и линогравюра, ксилография, есть "сухая игла", есть даже одна графическая работа, созданная сангиной (материал для рисования, изготовляемый преимущественно в виде палочек из каолина и оксидов железа, его цветовая гамма колеблется от коричневого до красного - прим. ТАСС). Можно посмотреть разные виды графики", - отметила собеседница агентства.

Сюжеты на представленных работах разные: в основном это библейские мотивы, но есть и бытовые сценки, и портреты. В зале установлен старинный офортный станок, чтобы посетители могли представить, как делали гравюры, и оформлена инсталляция "Мастерская художника". "Мы всегда хотим, чтобы посетителю было интересно в зале, поэтому мы добавили инсталляцию из нашей коллекции: столик, кресло, короб, детская коляска. Это дает отсыл к эпохе. Здесь же палитры, кисти, мольберт, чтобы показать, как художники работали, зачастую они в доме творили, тут и дети бегали, многие художники были многодетные", - добавила представитель музея.

Выставка продлится до 1 марта.