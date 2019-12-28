NBC: умерла сыгравшая Лолиту в фильме Кубрика актриса Сью Лайон

ТАСС, 28 декабря. Американская актриса Сью Лайон, исполнившая роль Лолиты в одноименном фильме Стэнли Кубрика, умерла в Лос-Анджелесе на 74 году жизни. Об этом в субботу сообщила телекомпания NBC .

Сью Лайон родилась в 1946 году в американском штате Айова. В 14 лет снялась в фильме "Лолита" (1962) Кубрика по роману Владимира Набокова. В 1963 году за роль в этой картине актриса получила награду "Золотой глобус" в категории "Самая многообещающая актриса".

Всего за свою жизнь Лайон снялась более чем в 10 фильмах.