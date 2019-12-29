Спектакль "Мазепа" Чайковского представят в Мариинском театре в 500-й раз

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 декабря. /ТАСС/. В понедельник Мариинский театр в 500-й раз представит на своей исторической сцене оперу Петра Чайковского "Мазепа". Спектакль пройдет под управлением народного артиста России Валерия Гергиева.

"Спектакль "Мазепа", который сегодня идет в Мариинском театре, - четвертая постановка оперы из шести, когда-либо осуществленных на этой сцене. Он был создан в 1950 году, а затем множество раз возобновлялся: в 1966, 1968, 1974, 1998 и 2009 годах. Им дирижировали Сергей Ельцин, Константин Симеонов, Валерий Гергиев. В 2000 году эту версию, признанную канонической, возили на гастроли в Лондон, а в июне 2019-го она транслировалась одним из крупнейших телеканалов, посвященных классической музыке, Mezzo и Mezzo Live HD", - рассказали ТАСС в пресс-службе театра.

В понедельник в спектакле выступит тот же состав солистов Мариинского театра, который летом исполнял эту оперу в прямом эфире: Владислав Сулимский (Мазепа), Мария Баянкина (Мария), Екатерина Семенчук (Любовь), Сергей Семишкур (Андрей).

Премьерные показы этой оперы в феврале 1884 года с разницей в три дня были даны в Москве и Петербурге. После первого показа в Мариинском театре император Александр III пожаловал Чайковскому орден Святого Владимира четвертой степени и повелел немедленно поставить на столичной императорской сцене "Евгения Онегина", до того исполнявшегося в Петербурге лишь силами любительского кружка. Композитор Борис Асафьев назвал "Мазепу" первой из трагических опер Чайковского, поставив ее в один ряд с "Чародейкой" и "Пиковой дамой".

В репертуаре Мариинского насчитывается еще несколько опер-долгожителей, среди которых - "Хованщина" Модеста Мусоргского (1960) и "Евгений Онегин" Чайковского (1982) в постановке Юрия Темирканова, которая перенесена ныне на сцену филиала Мариинского театра во Владивостоке.