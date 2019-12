Умер британский актер и музыкант Нил Иннес

Comedian and musician Neil Innes, who featured in Monty Python films and played with The Rutles, has died https://t.co/GbSgqx1hq4

Семья актера выразила сожаление по поводу его скоропостижной смерти. "Мы потеряли красивую, добрую и кроткую душу, чья музыка и песни тронули сердца и чей светлый ум и стремление к правде вдохновляли нас всех", - говорится в их официальном заявлении. Как подчеркнул личный агент актера, Иннес не был болен, а его уход из жизни стал неожиданным. Причина смерти не приводится.

Комик появился в таких картинах, как "Житие Брайана по Монти Пайтон" (Life Of Brian, 1979) и "Монти Пайтон и священный Грааль" (Monty Python And The Holy Grail, 1975). Для второй ленты он сочинил несколько песен. Иннес написал сценарии к финальным телевизионным сериям Monty Python, подменив в них временно выбывшего актера Джона Клиза. Помимо этого он успел провести с комиками гастроли по Соединенному Королевству и Канаде.

Иннес также снялся в псевдодокументальной комедийной картине "Ратлз: Все, что тебе нужно - бабки" (The Rutles: All You Need Is Cash, 1978), являющейся пародией на рок-группу The Beatles. 20 песен для вымышленной группы The Rutles были написаны самим Иннесом и исполнены им с тремя другими музыкантами.