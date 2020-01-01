Во Франции 16 января состоится торжественное открытие фестиваля "Русские сезоны - 2020"

ПАРИЖ, 1 января. /ТАСС/. Международный культурный проект "Русские сезоны" станет главным событием 2020 года в театральной и музыкальной жизни Франции. Торжественное открытие многомесячной программы театральных постановок, концертов, выставок, как сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля, состоится в Париже 16 января в театре "Одеон" на левом берегу Сены.

На этой сцене московский Государственный театр наций представит парижской публике спектакль "Дядя Ваня" по пьесе Антона Чехова. В главных ролях заняты Евгений Миронов и Елизавета Боярская. Это совместная работа театра с французским постановщиком Стефаном Брауншвейгом, одним из лидеров современной европейской режиссуры.

Привилегированные связи России и Франции уходят корнями в историю. Как напоминают историки, Александр Пушкин свободно говорил на французском языке и был столь тонким знатоком культуры Франции, что получил от лицейских товарищей прозвище "француз". Созданную в Париже в начале прошлого века художественную Русскую академию посещали Пабло Пикассо и Амедео Модильяни. Примеры взаимного влияния знает и искусство танца: в XIX веке французы отправились в Россию преподавать в императорских театрах, а в начале следующего столетия уже россияне приобщали Францию к новейшим достижениям балета.

Своим названием международный культурный проект современной России обязан "Русским балетным сезонам" прошлого века. "Удивите меня!" - так формулировал задачу творчества их создатель Сергей Дягилев (1872-1929) в знаменитом диалоге с французским поэтом Жаном Кокто (1889-1963). "Художественная интуиция российского антрепренера, его способность синтезировать таланты артистов, - считает специалист по культурному наследию эпохи Анна Уайнстин, - позволили "Русскому балету" создать хореографическое чудо, признанное во всем мире".

Революция в мире танца

Труппа Дягилева была первой отечественной балетной компанией, работавший за рубежом. Ее основатель открыл Старому Свету многообразие русского искусства. Сформированная им труппа произвела в мире танца настоящую революцию своими артистическими новациями. Русские балетные постановки восхищали корифеев французской музыки Клода Дебюсси и Мориса Равеля.

"Ни одна театральная антреприза в ту эпоху не могла сравниться с "Балетной компанией Дягилева", - считает президент французской ассоциации "Друзья "Русских сезонов" балерина София Лозе. Русский балет пленил Европу яркой хореографией Михаила Фокина и Джорджа Баланчина (Георгия Баланчивадзе), неожиданными декорациями Натальи Гончаровой и Михаила Ларионова, утонченным мастерством солистов Вацлава Нижинского и Тамары Карсавиной. "В синей тунике из неба ночного затянутый стан", - писал Николай Гумилев об иконописной приме труппы Тамаре Карсавиной, отец которой был учеником Мариуса Петипа.

Теперь благодаря Дягилеву русскому балету покорилась Франция. Антрепренер видел в артистах единомышленников. Он образовывал и формировал вкусы без нарочитых философских рассуждений и проповедей, но его слова, вспоминала солистка, "выхватывали из тьмы ясную концепцию, образ, который предстояло создать".

Стирая грани

Неутомимая энергия Дягилева проявилась в годы Первой мировой войны, когда все вокруг, казалось бы, неизбежно ставило под вопрос само существование антрепризы: театры закрывались, танцоры разбредались по разным углам разоренной Европы. Мастер находил своих артистов, помогал вернуться на сцену. Щедрую помощь труппе оказывала королева моды Коко Шанель. Со смертью Сергея Павловича в 1929 году труппа распалась. Но остались ее новации, стиравшие грани между разными областями искусства.

Современные "Русские сезоны" - масштабный проект, призванный знакомить зарубежную аудиторию с отечественной культурой. В 2017 году, отметили в пресс-службе, они на высоком уровне прошли в Японии, объединив 250 мероприятий в 40 городах. В 2018 году "Русские сезоны" покорили Италию - 310 акций в 74 городах. В минувшем году эстафету приняла Германия, где в 90 городах состоялось 437 мероприятий. В начавшемся году странами, принимающими "Русские сезоны", являются Франция, Бельгия и Люксембург.

Афиша и география

Богатство и разнообразие культуры современной России будет в центре внимания во Франции на протяжении всех 12 месяцев. Российских гостей ожидают на востоке и западе, севере и юге страны.

В соборах Парижа и Версаля выступит Патриарший хор Храма Христа Спасителя. В Страсбурге пройдут концерты солистов Школы оперного пения Галины Вишневской и стипендиатов Фонда культурных и гуманитарных программ Мстислава Ростроповича. В Бордо ждут Красноярский ансамбль танца Сибири, в Марселе - Астраханский театр оперы и балета, в Дижоне - артистов балета Башкирии, в Ницце - Санкт-Петербургский театр балета Бориса Эйфмана, в Тулузе - Хор имени Пятницкого, чьи первые афиши появились еще в 1911 году.

Некоторые предстоящие события "Русских сезонов" связаны с 75-летием Великой Победы. В Российском духовно-культурном центре на набережной Бранли, близ Эйфелевой башни, пройдет выставка "Плечом к плечу", подготовленная военными историками. В Российском центре науки и культуры в старинном квартале на правом берегу Сены будет развернута фотовыставка "Евгений Халдей. Знамя Победы", посвященная легендарному военному фотокорреспонденту ТАСС. И это лишь несколько анонсов из обширной программы "Сезонов".

Хотя окончательный вариант программы еще уточняется, уже сейчас ясно: она принесет много сюрпризов французской публике и по своим масштабам будет вполне сопоставима с "перекрестным" Годом России и Франции. Он проводился странами десятилетие назад. Тогда, в 2010 году, 400 совместных культурных акций в столицах и регионах собрали более пяти миллионов зрителей.