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На Красной Поляне в Сочи стартовал традиционный музыкальный фестиваль

В первый день фестиваля LiveFest выступил Леонид Агутин

СОЧИ, 4 января. /ТАСС/. Звезды российской эстрады открыли в субботу традиционный музыкальный фестиваль LiveFest в Сочи, сообщили журналистам в пресс-службе администрации города.

"В горах Красной Поляны стартовал LiveFest. Главной площадкой музыкального фестиваля по традиции стал многофункциональный концертный комплекс "Роза Холл". В первый день фестиваля на сцену вышел Леонид Агутин. Вместе с группой "Эсперанто" он дал сольный концерт", - сообщили в пресс-службе.

В течение дня гостей фестиваля ждут выступления рок-музыкантов группы "Би-2". Накануне Рождества в рамках фестиваля пройдут концерты Полины Гагариной, Анны Плетневой, поп-певицы ZIVERT, групп Brainstorm, BURITO и Filatov&Karas. А 7 января сцена LiveFest будет отдана Urban Style - самым актуальным представителям рэпа, хип-хопа и другим заметным представителям музыки больших городов - Maruv, Мари Краймбрери, Звонкому, ST, Rauf&Faik, группе NЮ и другим. Программу проведет Big Russian Boss, добавили в пресс-службе.

Фестиваль LiveFest традиционно проходит в городе Сочи два раза в год - зимой и летом. За несколько лет своего существования он прочно закрепился в событийном календаре курорта и привлекает не только местных жителей, но и туристов со всей России. Ежегодно его зрителями становятся тысячи поклонников современной музыки.

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