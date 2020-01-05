Умер народный артист России Геннадий Пискунов

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Народный артист РФ Геннадий Пискунов умер в возрасте 73 лет в одной из московских клиник. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе Московского государственного академического детского музыкального театра имени Наталии Сац.

"Геннадий Венедиктович скончался", - сказали в пресс-службе. Дата и место прощания и похорон будут объявлены позднее.

Пискунов был легендой театра Сац, отметила в беседе с ТАСС заведующая труппой театра Ольга Толоконникова. "Эта новость нас всех выбила из колеи... Это, конечно, человек-эпоха, эпоха-легенда. Великолепный мастер, потрясающий певец, обладавший невероятно красивым, густым басом, - сказала она. - Геннадий Венедиктович такая, можно сказать, наша икона, потому что все артисты, в основном мужского состава, конечно же, равнялись всегда на него. Он был образцом школы, образцом вокалиста, образцом гражданина, мужчины. В нем сочеталось очень много качеств, которыми можно было только восхищаться".

Геннадий Пискунов закончил ГИТИС. Выступал на сценах Московского театра оперетты, в театрах Тамбова и Саратова. Во время учебы в ГИТИСе начал работать в Детском музыкальном театре имени Сац. Исполнял партии в операх "Чио-Чио-Сан" Пуччини, "Евгений Онегин" Чайковского, "Волшебная флейта" Моцарта, "Алеко" Рахманинова.