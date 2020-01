Американские кинокритики назвали лучший фильм 2019 года

НЬЮ-ЙОРК, 6 января. /ТАСС/. Национальное общество кинокритиков США (National Society of Film Critics, NSFC) назвало фильм "Паразиты" (Gisaengchung, 2019) южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо лучшей лентой 2019 года. Соответствующая информация размещена в воскресенье на сайте этого профессионального объединения, в которое входят несколько десятков ведущих американских киноэкспертов.

Фильм повествует о двух семьях из разных социальных слоев южнокорейского общества. Одно семейство влачит скудное существование, перебиваясь случайными и не совсем честными заработками, другое, материально обеспеченное, ни в чем себе не отказывает. Волею случая пути этих людей пересекаются, что приводит к череде трагических для обеих семей событий. Предпочтение этому фильму отдали 44 эксперта NSFC, картина также снискала одобрение критиков в номинации "Лучший сценарий".

Вместе с "Паразитами" за звание лучшей картины года по версии этой организации боролись фильмы "Однажды в... Голливуде" (Once Upon a Time... in Hollywood) режиссера Квентина Тарантино и "Маленькие женщины" (Little Women) режиссера Греты Гервиг. Последняя удостоилась награды NSFC в номинации "Лучший режиссер".

В номинации "Лучший актер" победителем стал Антонио Бандерас, который сыграл главную роль в картине "Боль и слава" (Dolor y gloria) испанского режиссера Педро Альмодовара. "Лучшей актрисой", по мнению Национального общества кинокритиков США, стала в этом году Мэри Кей Плейс, сыгравшая в фильме "Диана" (Diane) режиссера Кента Джонса.

Национальное общество кинокритиков США было основано в Нью-Йорке в 1966 году. В его состав к настоящему моменту входят более 60 американских кинокритиков и киноведов, которые на постоянной основе публикуются в ведущих СМИ США.