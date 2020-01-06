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Девятый Забайкальский международный кинофестиваль пройдет в июне в Чите

По информации оргкомитета, основной задачей предстоящего фестиваля станет формирование у зрителей активной жизненной позиции

ЧИТА, 6 января. /ТАСС/. Оргкомитет Забайкальского международного кинофестиваля (ЗМКФ) определил сроки проведения девятого киносмотра. Он состоится в Чите с 4 по 7 июня, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе губернатора Забайкальского края.

"Девятый Забайкальский международный кинофестиваль состоится в Чите с 4 по 7 июня. Эти сроки определили представители ассоциации "Забайкальское Землячество", члены оргкомитета ЗМКФ и спонсоры. Они согласованы с губернатором Александром Осиповым", - сказал собеседник агентства.

По информации оргкомитета ЗМКФ, основной задачей предстоящего фестиваля станет формирование у зрителей активной жизненной позиции. Программа форума будет направлена на сближение с молодым поколением.

Забайкальский международный кинофестиваль проводится в Чите с 2011 года. В 2019 году VIII ЗМКФ проходил с 30 мая по 2 июня в Чите и девяти районах края, в его основном конкурсе участвовали восемь картин из России, Израиля, Китая, Мексики, Португалии и Тайваня. Главный приз - "Хрустальный шар" за лучший фильм - получила картина режиссера По Хао Хуна "Папин костюм".

Теги
РоссияЗабайкальский крайДальний Восток
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