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Победитель восьмого сезона шоу "Голос" Аскер Бербеков стал заслуженным артистом КБР

За него проголосовали более 66% телезрителей

НАЛЬЧИК, 6 января. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарской Республики (КБР) присвоили звание "Заслуженный артист КБР" победителю восьмого сезона вокального шоу "Голос" Аскеру Бербекову. Об этом сообщил и.о. министра культуры региона Мухадин Кумахов в Нальчике на концерте, посвященном чествованию артиста.

"Глава КБР Казбек Коков подписал указ о присвоении Аскеру Бербекову почетного звания "Заслуженный артист КБР", - сказал Кумахов со сцены перед собравшимися на площади Абхазии жителями.

Финал шоу, в котором победил участник из команды Константина Меладзе, прошел 2 января. Бербекову отдали предпочтение 66,1% телезрителей. В итоговом голосовании его соперником был Антон Токарев из команды Сергея Шнурова, который стал серебряным призером сезона. Также в финале принимали участие Ив Набиев (команда Полины Гагариной) и Арсен Мукенди (команда Валерия Сюткина).

Бербеков, по данным Министерства культуры КБР родился в городе Баксане, живет и работает в Москве. Выпускник Российской академии музыки им. Гнесиных профессионально занимается вокалом, в 2007 году стал победителем всероссийского фестиваля-конкурса патриотической песни "Я люблю тебя Россия".

Музыкальное шоу "Голос" - российская версия международного проекта The Voice, который идет во многих странах. Согласно правилам проекта, вокальный конкурс состоит из нескольких этапов, включая слепые прослушивания, поединки, нокауты, четвертьфинал, полуфинал и финал. Бессменным ведущим шоу является Дмитрий Нагиев.

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РоссияСеверный КавказСКФОКабардино-Балкария
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