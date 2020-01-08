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Валерий Гергиев даст несколько концертов в Венской государственной опере

Показы пройдут 9, 12, 16 и 19 января

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 января. /ТАСС/. Валерий Гергиев будет дерижировать оперой Рихарда Вагнера "Лоэнгрин" в Венской государственной опере и даст ряд концертов с Венским филармоническим оркестром в январе, сообщили в пресс-службе Мариинского театра.

"В Венской опере под управлением Валерия Гергиева будет представлен "Лоэнгрин" в постановке Андреаса Хомоки. Спектакль 2014 года - копродукция с Цюрихской оперой. <…> Для новой серии показов в Вену пригласили внушительный интернациональный состав: в заглавной партии выйдет знаменитый польский тенор Петр Бечала, в роли Эльзы - молодая сопрано из Швеции Корнелия Бесков, в партии Ортруды - одна из ведущих вагнеровских сопрано американка Линда Уотсон", - говорится в сообщении. Показы пройдут 9, 12, 16 и 19 января.

Партию Фридриха фон Тельрамунда исполнит латвийский бас-баритон Эгилс Силиньш, который возглавляет Латвийскую национальную оперу, Генриха Птицелова - эстонский бас Айн Ангер.

Отмечается, что сотрудничество Гергиева и Венской государственной оперы длится на протяжении многих лет. Он выступал с оркестром театра в гастрольных турах, несколько лет назад дирижировал коллективом в постановке "Парсифаля" на Зальцбургском фестивале.

"Продолжая венскую концертную серию, Валерий Гергиев выступит с Венским филармоническим оркестром. 10, 11 и 12 января в Золотом зале Музикферайн, а 14 января в Большом зале Концертхауса прозвучат сочинения русских композиторов: Первая симфония ("Зимние грезы") Петра Чайковского и Симфоническая сюита "Шехеразада" Николая Римского-Корсакова", - добавили в пресс-службе.

По завершении выступлений в Вене Гергиев продолжит гастролировать в Европе с Мюнхенским и Роттердамским филармоническими оркестрами. 

Теги
АвстрияРоссияСанкт-ПетербургГергиев, Валерий Абисалович
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