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В "Царском Селе" откроют последний дворец Николая II в качестве музея в 2020 году

В дальнейшем Александровский дворец станет мемориальным музеем семьи Романовых от Екатерины II Великой до Николая II

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 января. /ТАСС/. Государственный музей-заповедник "Царское Село" в 2020 году откроет как музей Александровский дворец - любимую и последнюю резиденцию императора Николая II, в котором он жил после отречения от престола до отъезда в ссылку в Тобольск летом 1917 года, рассказала ТАСС директор музея Ольга Таратынова. Дворец впервые будет открыт публике с 1990-х годов, когда его показывали частично, а как целостная экспозиция, рассказывающая о Романовых, его интерьеры предстанут впервые.

"В 2020 году мы планируем несколько реставрационных прорывов, - сказала Таратынова. - В первую очередь это будет Александровский дворец - к высокому сезону мы его "приоткроем", представив публике восемь интерьеров Николая II и Александры Федоровны, а к концу года откроем левую половину дворца, результат шестилетнего труда реставраторов. Надеемся, что посетители это оценят".

Директор напомнила, что, когда дворец открывали в 1990-х, его интерьеры были в 30-процентной сохранности, и часть экспозиции заменяли фото-баннеры, сейчас она стопроцентная. Первые восемь интерьеров откроются весной - это будут помещения левого (восточного) флигеля: свитская, спальня, сиреневый кабинет и палисандровая гостиная императрицы, приемная и рабочий кабинет императора, его мавританская уборная и камердинерская.

В дальнейшем Александровский дворец станет мемориальным музеем семьи Романовых от Екатерины II Великой до Николая II, он будет рассказывать о частной, домашней жизни российских императоров. Завершить реставрацию этого дворца планируется не ранее 2022 года, ее общая сметная стоимость, согласно опубликованному в августе 2019 года постановлению правительства РФ, составляет почти 3 млрд рублей.

Александровский дворец в Царском Селе был построен итальянским архитектором Джакомо Кваренги по приказу Екатерины II для ее старшего внука Александра, будущего императора Александра I. С 1918 года дворец стал музеем, затем в нем размещался Дом отдыха сотрудников НКВД и детский дом.

После Великой Отечественной войны законсервированный Александровский дворец вновь попытались сделать музеем, разместив в нем выставку к 150-летию Александра Пушкина, но в 1951 году здание передали Военно-морскому флоту СССР, а дворцовую коллекцию - в Павловский музей. В 2009 году дворец был передан в ведение государственного музея-заповедника "Царское Село".

Чесма и "Фаберже"

Таратынова рассказала также, что в планах музея на 2020 год - открытие выставки работ ювелирной фирмы "Фаберже" и празднование юбилея Чесменского морского сражения 1770 года, в котором русская эскадра победила превосходящие силы турецкого флота. В память об этом 7 июля в России отмечается день воинской славы. В Царском Селе по приказу Екатерины II была установлена Чесменская колонна, которая в наши дни является одним из самых известных памятников этого дворцово-паркового ансамбля.

"Мы планируем открыть выставку "Фаберже", которую привезут наши партнеры из-за границы, пока это секрет", - отметила Таратынова, не раскрыв подробностей проекта. Юбилей Чесменской битвы, по ее словам, будет отмечен грандиозным праздником.

В 2020 году музей продолжит работу по разграничению турпотоков, поскольку в 2019 году избыток туристов стал для музея проблемой, и даже работая летом с 07:30 до 22:00, Екатерининский дворец оказался не в состоянии принять всех желающих посетить его и увидеть знаменитую Янтарную комнату. Для решения проблемы было введено онлайн-бронирование, разработаны другие меры. "Мы разработали концепцию, будет новый подход, скоро представим ее в Минкультуры", - рассказала директор.

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