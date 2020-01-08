Лукашенко присудил премию Игорю Крутому за церемонии открытия и закрытия II Евроигр

МИНСК, 8 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко присудил специальную премию творческому коллективу во главе с народным артистом РФ Игорем Крутым за подготовку церемоний открытия и закрытия II Европейских игр, состоявшихся в Минске летом минувшего года. Об этом сообщили в среду в пресс-службе белорусского президента.

"За разработку и реализацию творческой концепции масштабных церемоний открытия и закрытия II Европейских игр 2019 года специальная премия присуждена авторскому коллективу в составе народного артиста России Игоря Крутого, режиссера-постановщика, основателя компании Sechenov.com Алексея Сеченова, художественного руководителя продюсерского центра "Арт-мажор" Белорусского государственного университета культуры и искусств Александра Вавилова", - отмечается в сообщении президентской пресс-службы.

Лукашенко также присудил еще девять специальных премий президента Белоруссии деятелям культуры и искусства за организацию масштабных выставочных проектов, создании серии документальных фильмов, за выдающиеся достижения в развитии любительского художественного творчества, проведение масштабных мероприятий, посвященных 1000-летию города Бреста, и реализацию межгосударственной программы "Брест - культурная столица Содружества - 2019".

Глава Белоруссии также присудил пять премий "За духовное возрождение", которыми отмечены трудовые коллективы и представители религиозных объединений за активную деятельность в гуманитарной сфере, отметили в пресс-службе президента. Среди награжденных - настоятель прихода храма святой равноапостольной Марии Магдалины города Минска, протоиерей Иоанн (Иван) Хорошевич, Белорусское общественное объединение ветеранов, коллектив общественного объединения "Белорусская ассоциация многодетных родителей", коллектив филиала учреждения культуры "Брестский областной краеведческий музей" "Археологический музей "Берестье", творческий коллектив за создание фундаментального картографического издания "Большой исторический атлас Беларуси".