В Стамбуле состоялось закрытие перекрестного Года культуры и туризма России и Турции

СТАМБУЛ, 9 января. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Концерт "Русская мозаика", посвященный закрытию перекрестного Года культуры и туризма РФ и Турции, состоялся в среду в Стамбуле, передает корреспондент ТАСС. В официальной части мероприятия, прошедшего в Международном выставочном конгресс-центре имени Лютфи Кырдара, приняли участие министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский и министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой.

Мединский напомнил, что в 2020 году Турция и Россия отмечают столетие со дня установления дипломатических отношений. "В свое время Советская Россия стала первой страной, которая признала дипломатические отношения с Турецкой Республикой", - отметил он. "Известно, что любая дипломатия строится на умении выстраивать общение, на желании лучше и ближе узнавать друг друга, на взаимном доверии, которое базируется на хороших знаниях культуры и истории друг друга", - указал министр.

"Сегодня президенты наших стран торжественно открыли огромный инфраструктурный проект, который называется "Турецкий поток", построенный в беспрецедентно короткие сроки - всего за 15 месяцев. Огромный трубопровод, система распределительных станций, которые будут обеспечивать газом несколько европейских стран. Этот невероятный проект, наверное, войдет в Книгу рекордов Гиннесса по темпам строительства трубопровода. И все выступающие руководители стран отмечали сегодня, что без политической воли и большого доверия в отношениях между Россией и Турцией реализация такого проекта в столь короткие сроки была бы совершенно невозможна", - продолжил Мединский.

Российский министр также выразил надежду на то, что "эффективное взаимодействие в области культуры и туризма, безусловно, вносит свой вклад в формирование фундамента доверия" между двумя странами.

"Культура и туризм - это те области, которые предоставляют нам возможности на пути достижения наших целей. Культура своей чистой и своеобразной сущностью поможет преодолеть границы и предубеждения, а туризм поможет установить контакты и закрепить полученный опыт. Именно осознание этих фактов и в искренних шагах, сделанных на встречу друг другу, 2019 год был объявлен годом культуры и туризма между Россией и Турцией", - подчеркнул в свою очередь Эрсой. "Мы все знаем, что дипломатия культуры и искусства, которую называют мягкой силой в международных отношениях, при правильном использовании и уважении как к людям, так и к обществу, стали гораздо более эффективным инструментом, чем иные пути и методы дипломатии. Я еще раз призываю всех идти навстречу друг к другу, сохранять это уважение и стремиться к обмену между культурами и расширением общения", - отметил турецкий министр.

В гала-закрытии приняли участие Государственный академический русский народный хор им. М. Е. Пятницкого; Государственный академический ансамбль народного танца им. Ф. Гаскарова; Государственный фольклорный ансамбль песни и танца "Нохчо"; певица, заслуженная артистка Республики Татарстан, финалистка телевизионного шоу "Голос" Эльмира Калимуллина; солист Национального академического оркестра народных инструментов России имени Н. П. Осипова (балалайка) Виктор Олехнович, этно-музыкант, исполнительница на якутском варгане (хомусе), мастер горлового пения Олена Уутай и другие.