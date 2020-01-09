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Музей-институт исламской культуры в Петербурге разместится на Васильевском острове

Речь идет о Доме Брюллова на Кадетской линии острова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 января. /ТАСС/. Музей-институт исламской культуры, который планируют создать в Санкт-Петербурге, разместится в здании на Кадетской линии Васильевского острова. Об этом говорится в ответе вице-губернатора города Евгения Елина на запрос депутата петербургского Заксобрания Алексея Ковалева, имеющемся в распоряжении ТАСС.

Новое научное учреждение Музей-институт исламской культуры планируется создать на базе Фонда развития научных и культурных проектов "Ал-Макам". Предполагается, что после процедуры его регистрации комитет имущественных отношений города проведет работу по передаче музею-институту этого здания.

"Во исполнение поручения губернатора Санкт-Петербурга Беглова А. Д. в связи с обращением генерального директора Государственного Эрмитажа Пиотровского М. Б. по вопросу создания в Санкт-Петербурге Музея-института исламской культуры принято решение", - говорится в тексте. Уточняется, что речь идет о здании на Кадетской линии Васильевского острова, известном как Дом Брюллова.

Согласно данным на сайте комитета по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга, здание, время возникновения которого относится к 80-м годам XVIII века, является объектом культурного наследия федерального значения и охраняется государством. В середине XVIII века владельцем дома был художник и архитектор Александр Брюллов, который перестроил его без изменения главного фасада. В конце 70-х годов XIX века дом унаследовала его дочь, супруга зодчего Павла Сюзора. В разные годы в XX веке в здании размещались кондитерская, детский сад, библиотека и другие учреждения.

Новая культурная площадка

Как рассказал ТАСС один из авторов идеи создания музея-института, руководитель Международного центра исламских исследований Музея антропологии и этнографии РАН (Кунсткамера) Ефим Резван, "Кунсткамера сейчас рождает еще один музей". "Мы собираемся открыть некий новый мир для петербуржцев и гостей нашего города. Международный центр исламских исследований - это некий мозговой центр, который занимается научным обеспечением создания нового музея", - пояснил он.

По его словам, музей-институт станет новой культурной площадкой, которая будет интересна всем жителям и гостям города. "Мы хотим, чтобы наш музей закрывался в 23:00 мск. Там будет проходить масса всяких интересных событий. Наша задача - создавать такие проекты, которые были бы интересны и мусульманам, и немусульманам", - отметил он.

Директор Музея антропологии и этнографии РАН Андрей Головнев в беседе с ТАСС отметил, что, по его оценке, на создание нового музея потребуется несколько лет, помимо экспозиционного пространства, в нем будет располагаться и исследовательский центр. "Основная исследовательская нагрузка сохранится в Кунсткамере, по крайней мере в ближайшем обозримом будущем", - сказал он. Головнев добавил, что Кунсткамера готова в перспективе предоставить свои экспонаты для временных выставок на новой площадке.

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