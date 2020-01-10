Борис Эйфман снимет фильм-балет "Эффект Пигмалиона" на основе своего спектакля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 января. /ТАСС/. Народный артист России Борис Эйфман снимет фильм-балет "Эффект Пигмалиона", выступив в этом проекте режиссером-постановщиком, сообщили в пятницу в пресс-службе Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана.

"Балет "Эффект Пигмалиона" будет перенесен на экран. С 13 по 26 января в Санкт-Петербурге в ДК имени Ленсовета будут вестись съемки экранной версии этой премьеры 2019 года. Хореограф станет режиссером-постановщиком фильма", - говорится в сообщении пресс-службы. Согласно этой информации, в качестве оператора-постановщика приглашен Федор Ордовский, снимающий документальные и художественные картины, а также телесериалы.

Главные роли исполнят солисты труппы - лауреаты театральных премий "Золотая маска" и "Золотой софит", премий Президента РФ и Правительства РФ - заслуженный артист России Олег Габышев, Любовь Андреева, Алина Петровская, Дмитрий Фишер, Лилия Лищук, Игорь Субботин.

"Эффект Пигмалиона" - первый за последние годы опыт обращения Бориса Эйфмана к трагикомедийному жанру. Придумать название балета Эйфману помогли труды по психологии, где понятие "эффект Пигмалиона" означает феномен влияния ожиданий на действительность. Так, человек, воспринимаемый другим как талантливый, будет ощущать уверенность в себе и добиваться успеха. "Этот балет - хореографическая трактовка мифа о художнике и его творении, новый взгляд на тему сложной переплетенности и вечной нетождественности искусства и жизни", - отмечает хореограф.

Мировая премьера спектакля состоялась в феврале 2019 года в Санкт-Петербурге. В мае и июне балет был показан в США, в июле на исторической сцене Большого театра России прошла московская премьера балета, в октябре спектакль увидела публика Берлина. В том же месяце "Эффект Пигмалиона" был выдвинут на премию "Золотая маска" в четырех номинациях: "Лучший спектакль в балете", "Лучшая работа балетмейстера/хореографа", "Лучшая женская роль в балете/современном танце" (Любовь Андреева за роль Галы), "Лучшая мужская роль в балете/современном танце" (Олег Габышев за роль Лиона).

О фильмах-балетах Эйфмана

"Эффект Пигмалиона" - шестой фильм-балет Бориса Эйфмана за последние годы. В 2010-2017 годах были созданы экранные версии спектаклей "Анна Каренина", "Евгений Онегин", "Роден, ее вечный идол", "По ту сторону греха", "Чайковский. PRO et CONTRA". Все они доступны на DVD. Кроме того, фильмы-балеты театра неоднократно демонстрировались в отечественном федеральном телеэфире и на французском телеканале Mezzo.

На протяжении второй половины 2019 года "Братья Карамазовы" (киноверсия постановки "По ту сторону греха") в рамках проектов TheatreHD и Stage Russia HD шли в кинотеатрах России, США, Канады, Австралии и Великобритании. В том же году фильм "Чайковский. PRO et CONTRA" участвовал в программе San Francisco Dance Film Festival - крупнейшего современного кинофестиваля, посвященного танцу.