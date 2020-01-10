Третьяковская галерея обогнала Пушкинский и Исторический музеи по посещаемости в каникулы

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Более 107 тыс. человек посетили Государственную Третьяковскую галерею в новогодние каникулы, сообщили ТАСС в пресс-службе галереи в пятницу. Это в два раза больше, чем показатели Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина и Государственного Исторического музея.

"Посещаемость Третьяковской галереи с 31 декабря по 8 января - 107 855 человек (Лаврушинский переулок и Крымский Вал). 1 января музей был закрыт", - сказали в пресс-службе.

Среди временных выставок, работавших в этот период, - "Василий Поленов", "Авангард. Список №1. К 100-летию Музея живописной культуры", "Мир! Дружба! Дизайн! История российского промышленного дизайна", "Иван Похитонов", основной проект Московской международной биеннале современного искусства, "Арсен Ревазов. Невидимый свет" и другие.

В прошлом году галерею с 29 декабря по 8 января посетили около 93 тыс. человек.

Ранее в пресс-службе Пушкинского музея ТАСС сообщили, что количество посетителей в каникулы выросло на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило более 43 тыс. человек (в 2019 году - 34,6 тыс.). Посетителям в новогодние каникулы были доступны постоянные экспозиции, а также выставки "Томас Гейнсборо", "Князья Юсуповы и Цветаевский музей", "Дагеротип, автохром, поляроид. 1/1".

Исторический музей со 2 по 8 января посетили около 48,6 тыс. человек (в 2019 году - 41 тыс. человек). Музей современного искусства "Гараж" - более 24 тыс. человек (в прошлом году - 25,6 тыс. человек). Музей Победы на Поклонной горе побил свой рекорд посещаемости в новогодние каникулы. В новом году в праздничные дни его посетили почти 34 тыс. человек, тогда как за аналогичный период в прошлом году - 31 тыс.