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Сборы кинопроката в России за 2019 год составили рекордные 55,4 млрд рублей

Каждый четвертый билет в стране был продан на сеансы российского кино
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© Shutterstock/FOTODOM

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Совокупные кассовые сборы кинопроката Российской Федерации за 2019 год достигли максимальных значений и составили 55,4 млрд рублей, говорится в сообщении на сайте Фонда кино.

"В 2019 году совокупные кассовые сборы кинопроката Российской Федерации достигли максимальных значений в современной российской истории. Каждый четвертый билет (23%) продан на сеансы российского кино <…> В 2019 году совокупные кассовые сборы кинопроката Российской Федерации составили 55,4 млрд рублей ($853 млн), в кинотеатрах страны было продано 219,4 млн билетов. Темп роста по сравнению с 2018 годом составил 10,3% по кассовым сборам и 9,5% по количеству проданных билетов", - говорится в сообщении.

Зарубежные фильмы собрали в прокате 43,2 млрд рублей, что на 18,4% выше, чем в 2018 году. Сборы российского кино в 2019 году составили 12,3 млрд рублей (22,1% от совокупных кассовых сборов кинопроката); на сеансы российских фильмов в кинотеатрах страны было продано 50,6 млн билетов (23% от совокупного числа проданных билетов).

Исполнительный директор Фонда кино Вячеслав Тельнов отметил успехи отечественной кинематографии за 2019 год ."Впервые в истории два отечественных релиза за год со сборами более 2 млрд рублей ("Т-34", "Холоп"), это и крайне высокая для столь насыщенного знаковыми голливудскими релизами доля российского кино (23%), за которой стоит свыше 50 млн посетителей кинотеатров, отдавших предпочтение именно нашим фильмам. Да и в новый год мы входим с уверенностью в силе отечественных фильмов, которые будут определять картину российского рынка кинопроката в 2020 году", - приводятся в сообщении его слова.

Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии был создан в январе 1995 года постановлением правительства РФ. Его основные цели - поддержка отечественной кинематографии, повышение ее конкурентоспособности, обеспечение условий для создания качественных фильмов, соответствующих национальным интересам, популяризация национальных кинофильмов в РФ и за рубежом.

Теги
Россия
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