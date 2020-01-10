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Прощание с народным художником России Мартом Китаевым пройдет в Петербурге 13 января

Похоронят его в тот же день на Волковском кладбище

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 января. /ТАСС/. Прощание с главным художником Театра юных зрителей имени Александра Брянцева, народным художником России Мартом Китаевым, который умер 8 января в возрасте 94 лет, состоится 13 января. Об этом сообщается в пятницу на сайте петербургского театра.

"Прощание состоится 13 января: 10:30 мск - гражданская панихида в ТЮЗе им. А. А. Брянцева, 12:30 мск - погребение на Литераторских мостках Волковского кладбища", - сказано в сообщении.

Март Китаев в 1951 году окончил Государственную академию художеств Латвийской ССР. С тех пор он работал художником в разных театрах, в том числе был главным художником Театра юного зрителя Латвийской ССР, Российского академического театра драмы им. А. С. Пушкина. С 1990 года являлся главным художником петербургского ТЮЗа имени Александра Брянцева. При его участии в театре вышли спектакли "Месс-Менд", "Остановите Малахова", "Вредные советы", "Горе от ума" и многие другие.

Входил в число крупнейших театральных художников России. За шесть десятилетий он оформил более 300 спектаклей на драматических и оперных сценах Петербурга, Москвы, Риги, Таллина, Кишинева, Красноярска, Омска, Минска. Спектакли в его сценографии шли на сценах театров Бельгии, Болгарии, Нидерландов, Польши, США, Франции. В разные годы он работал с режиссерами Павлом Хомским, Николаем Шейко, Зиновием Корогодским, Адольфом Шапиро, Семеном Спиваком, Анатолием Праудиным и многими другими.

Среди его творческих наград - специальная премия "Золотая маска" в номинации "За честь и достоинство" (2008). Вместе с коллегой Михаилом Платоновым стал лауреатом петербургской театральной премии "Золотой софит" в номинации "Лучшая работа художника" за сценографию спектакля "Три сестры" в постановке Семена Спивака. Он также являлся кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2003 год).

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