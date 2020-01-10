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Фестиваль танца "Сияние Арктики" собрал в Архангельске более тысячи участников

Мероприятие продлится до 13 января

АРХАНГЕЛЬСК, 10 января. /ТАСС/. III Всероссийский фестиваль-конкурс хореографического творчества "Сияние Арктики" собрал в Архангельске 1,1 тыс. участников, фестиваль продлится с 10 по 13 января. Как в пятницу рассказала ТАСС главный координатор конкурса Сусанна Воюшина, в этом году фестиваль вышел на международный уровень.

"В этом году у нас 1,1 тысячи участников. Если сравнить с первым фестивалем, то тогда было 600. Впервые в этом году к нам приехал коллектив из Хаммерфеста (Норвегия), театр танца "Стелларис", поэтому, можно сказать, что мы вышли на международный уровень", - сказала Воюшина.

В конкурсной программе представлены 44 коллектива из Санкт-Петербурга, Казани, Ярославля, Кирова, Архангельской, Тверской и Ленинградской областей, участникам от семи до 25 лет. Они будут соревноваться в семи номинациях: детский танец (семь-девять лет), народный танец, стилизованный народный танец, современный танец, классический танец, эстрадный танец и сольный танец. "У нас как большие коллективы, где очень много танцоров, так и совсем небольшие ансамбли", - отметила Воюшина.

Как пояснила собеседница агентства, для танцевальных ансамблей из районов области это возможность посмотреть выступления танцоров из других регионов, а члены жюри подскажут, в каком направлении тот или иной коллектив может развиваться дальше. "Мы приглашаем в жюри профессионалов, которые известны на уровне страны, чтобы они могли что-то подсказать нашим участникам, на что-то обратить внимание. Для коллективов, особенно из труднодоступных районов области, это очень важно", - добавила она.

Для участников проведут обзорную экскурсию по Архангельску, покажут музей под открытым небом "Малые Корелы" и научат расписывать традиционные архангельские пряники - козули. Завершится фестиваль гала-концертом 13 января.

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