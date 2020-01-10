В Петербурге пройдет концерт памяти Елены Образцовой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 января. /ТАСС/. Концерт духовной музыки "Душе твоей, Елена", который пройдет в музее-памятнике "Исаакиевский собор" в Санкт-Петербурге, откроет в этом году череду мероприятий, посвященных памяти выдающейся русской певицы, народной артистки СССР Елены Образцовой (1939-2015). Об этом сообщила ТАСС директор культурного центра ее имени Ирина Чернова.

"11 января 2020 года мы уже в третий раз проводим этот вечер памяти. Концерт мы назвали именно из церковного песнопения "Душе твоей, Елена". Программа составлена из произведений, которые сама Елена Васильевна исполняла с Владимиром Николаевичем Мининым и с его Камерным хором, и ее любимые, это Чесноков, Рахманинов, а также духовные сочинения композиторов XIX-XX века, в том числе гениального Георгия Свиридова", - сказала собеседница агентства, добавив, что в этом году исполняется пять лет с тех пор, как Образцова ушла из жизни. Певица скончалась 12 января 2015 года в Германии.

Произведения прозвучат в исполнении Концертного хора Санкт-Петербурга под руководством заслуженного артиста России Владимира Беглецова. Участниками концерта станут солисты Михайловского театра, призеры Международного конкурса молодых оперных певцов Елены Образцовой: сопрано Мария Литке и тенор Сергей Кузьмин. Организаторами мероприятия являются музей-памятник "Исаакиевский собор", а также Культурный центр Елены Образцовой, который был учрежден самой певицей и в этом году отмечает 24 года с момента основания.

Чернова рассказала, что мероприятия, посвященные памяти Образцовой, будут проходить на протяжении всего года. "Мы проводим II Музыкальный фестиваль "Приношение Елене Образцовой", в рамках которого - международные творческие школы вокального мастерства, международные конкурсы и фестивальные программы", - сказала директор центра.

Среди самых значительных из предстоящих событий Чернова назвала также II Всероссийский конкурс вокально-инструментального искусства. В прошлом году его участниками стали представители из России и еще пяти стран: Германии, Канады, Израиля, Казахстана и Эстонии. В этом году, как ожидается, его география станет еще шире. "Готовимся и к традиционному конкурсу юных вокалистов, который пройдет в июле 2020 года", - добавила она.

Кроме того, культурный центр подал заявку на участие в фестивалях в Эстонии. "Очень надеемся, что мы будем участвовать в ежегодном фестивале, посвященном Петру Ильичу Чайковскому, и в фестивале "Семь городов", который включает и город Санкт-Петербург", - сказала Чернова.

О Елене Образцовой

Елена Образцова (1939-2015) - всемирно известная российская певица (меццо-сопрано), народная артистка СССР. Дебютировала на сцене московского Большого театра в 1963 году в партии Марины Мнишек в опере Мусоргского "Борис Годунов" и была принята в труппу театра в мае 1964 года.

В дальнейшем на сцене Большого Образцова исполнила ведущие партии меццо-сопрано в классическом русском и зарубежном репертуаре, в операх композиторов XX века. Она создала галерею сценических образов, ставших живой классикой современной оперной сцены. Среди них Любаша ("Царская невеста"), Марфа ("Хованщина"), Графиня ("Пиковая дама"), Кончаковна ("Князь Игорь"), Элен Безухова ("Война и мир"). В концертном репертуаре Образцовой - произведения более 100 композиторов XVIII-XX веков. Она гастролировала в крупнейших театрах и концертных залах мира, среди которых - Ла Скала, опера Сан-Франциско, Метрополитен-опера, Ковент-Гарден, Венская государственная опера.