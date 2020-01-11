В Петербурге прошел очный тур международного кастинга "Балет будущего"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 января. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Первый очный тур международного кастинга "Балет будущего" прошел в субботу в Академии русского балета имени Агриппины Вагановой (АРБ) в Петербурге. В этом проекте, нацеленном на помощь начинающим артистам построить свою профессиональную карьеру, приняли участие 74 молодых представителя различных балетных школ из 19 стран.

"Мы пригласили в жюри авторитетных профессионалов и директоров балетных трупп, которые могут отобрать артистов для своего театра, а молодым это поможет найти себя в профессии", - сказал ТАСС автор проекта "Балет будущего", заслуженный артист Украины, художественный руководитель Новосибирского академического театра оперы и балета Денис Матвиенко.

Он сразу же оговорился, что в этом проекте "не изобретал велосипеда", поскольку такая практика давно существует в мире, но для России это - новое дело, и даже участников от нашей страны оказалось меньше, чем из-за рубежа. "Но это только начало, и в будущем все будет прекрасно, потому что сколько существует балет, столько может существовать этот проект", - убежден Матвиенко, который намерен сделать такие кастинги ежегодными.

По его словам, каждый из отобранных для кастинга участников интересен, потому что в театре нужны все - от звезд до артистов миманса. "Все артисты в труппе - они как пазлы, и иногда кого-то просто не хватает, и важно найти этот нужный пазл", - пояснил автор проекта, который надеется найти такой "пазл" и для Новосибирского театра. По его мнению, шанс "попасть в десятку", участвуя в таком кастинге, у молодых гораздо больше, чем каким-то другим способом. Он особенно подчеркнул, что это новое дело рождается в стенах старейшей в России школы классического танца - Академии русского балета имени Вагановой, что придает проекту особую значимость.

Мнения о "Балете будущего"

Идею первого в России международного профессионального кастинга молодых артистов балета поддержал ректор АРБ, народный артист России Николай Цискаридзе, предоставивший для показов репетиционный зал академии. Он считает, что "конкурс дает реальный шанс построить успешную международную карьеру", поскольку участники кастинга получат уникальный опыт работы с ведущими мастерами русской балетной школы и смогут продемонстрировать свое мастерство директорам лучших балетных компаний.

Входящий в состав жюри и.о. заведующего балетной труппой Мариинского театра, заслуженный артист России Юрий Фатеев высказал мнение, что "такой кастинг в России - хорошее начинание и дает возможность выбора для артиста". Лично для себя он выделил несколько претендентов, которые, возможно, будут приглашены для работы в одно из отделений Мариинки, располагающей тремя сценами в Петербурге и филиалами во Владивостоке и во Владикавказе. Однако, отметил он, "Мариинский театр прежде всего хочет видеть артистов, которые окончили Академию имени Вагановой, потому что репертуар театра основан на этой школе, и поэтому представители других школ - это возможно, но это скорее исключение, чем правило".

"Кастинг поможет найти неслучайных людей в этой профессии", - считает художественный руководитель Театра балета имени Леонида Якобсона заслуженный артист России Андриан Фадеев, назвавший первый такой опыт хорошим стартом для будущего. Из участников кастинга у него тоже есть свои фавориты, двух из которых он взял на заметку для возможного пополнения своей труппы.

В ходе первого заочного тура, проходившего с 1 октября по 20 декабря 2019 года, организаторам поступили более 100 заявок от участников из Австралии, Армении, Бельгии, Германии, Испании, Италии, Казахстана, Киргизии, Норвегии, России, Сербии, Сингапура, США, Узбекистана, Украины, Финляндии, Чехии, Швеции, Южной Кореи. По словам организаторов, русский балет признан и пользуется особой популярностью во всем мире, однако на сегодняшний день нет единой площадки, являющейся ориентиром для молодых артистов балета. Эта особая миссия возложена на Санкт-Петербургский международный кастинг "Балет будущего".