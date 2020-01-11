"Рождественская оратория" митрополита Илариона откроет фестиваль духовной музыки в Москве

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. "Рождественская оратория" митрополита Илариона прозвучит в воскресенье в исполнении Московского Синодального хора, Академического Большого хора "Мастера хорового пения", хора мальчиков Московского хорового училища имени Свешникова, а также Московского государственного симфонического оркестра и солистов на открытии юбилейного, Х Московского Рождественского фестиваля духовной музыки. Об этом сообщила пресс-служба Московского международного Дома музыки.

"По словам автора, главным его желанием было "передать мысль о том, что история Рождества Христова - это не абстрактная история, происходившая две тысячи лет назад, а такая же реальная, как наши собственные истории". Чтобы быть понятным самой широкой аудитории, текст оратории звучит на русском, а не на старославянском языке", - уточнили организаторы.

В основе оратории - евангельское повествование о рождении и первых днях земной жизни Иисуса Христа, поэтому в либретто использованы богослужебные тексты православной церкви, посвященные праздникам Благовещения Пресвятой Богородицы, Рождества Христова и Сретения Господня.

Художественными руководителями ежегодного фестиваля духовной музыки выступают президент Дома музыки, народный артист СССР Владимир Спиваков и председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион.

Также в программе смотра, который продлится до 26 января, - сочинения Иоганна Себастьяна Баха и Доменико Скарлатти, "Песнопения и молитвы" Георгия Свиридова и другие признанные шедевры европейской духовной музыки разных веков и стилей. В фестивале примут участие Хор Московского Сретенского монастыря, Национальный филармонический оркестр России (НФОР), Государственный камерный оркестр "Виртуозы Москвы", баритон Василий Ладюк, органистка Людмила Голуб, ведущие солисты московских музыкальных театров.

В концерте 17 января объединятся коллективы, представляющие различные христианские музыкальные традиции: мужской хор Санкт-Петербургского подворья Свято-Введенского мужского монастыря Оптина Пустынь и хор Храма святого Николая Чудотворца города Стара-Загора из Болгарии. Гостем музыкального форума будет хор мальчиков испанского монастыря Монсеррат, которых называют "культурным наследием Каталонии". Они выступят 23 января. Финальным аккордом фестиваля станет Большая месса Вольфганга Амадея Моцарта в исполнении НФОР и маэстро Спивакова.